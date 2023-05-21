Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 33. bölüm sonu Suat'ın geçirdiği trafik kazasıyla bitmişti. Hastane koridorunda Suat'ın ölüm haberini alan tüm aile yıkılırken, gözler yeni bölüme çevrildi. Peki ama Yalı Çapkını 34. Bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını 34. Bölüm Suat'ın Ölümü Tüm Aileyi Perişan Ediyor

Yalı Çapkını 34. bölümde Korhan ailesi Suat'ın ölümüyle yas sürecine girecek. Ferit tüm bu yaşananlardan ve abisinin ölümünden kendini suçlayacak. Seyran, Ferit'in bu acılı gününde yanında olmak istesede babası Kazım Ağa buna müsade etmeyecek.

Yalı Çapkını 34. Bölümde Tarık, Suna'ya Rahat Vermeyecek

Tarık, düğünden kaçan Suna'ya fena halde kafayı takarak tüm suçu onun üstüne yıkacak. Suna, babasının korkusundan eve geri dönerken, Tarık, kardeşini düğün günü terk eden Suna'nın Abidin için düğünden kaçtığını anlayacak. Suna, Abidin'i korumak istesede Tarık, Suna'dan intikam almak için Abidin'e zarar verecek.

Seyran Ferit'in Yanında Olmak İçin Hamileyim Diyecek

Seyran, Ferit'in yanıında olmak için babası ve Tarık'a yalan söyleyerek hamile olduğunu söyleyecek. Seyran, söylediği hamileyim yalanıyla Ferit'e destek olmak için Korhanlar'ın yalısına gidecek. Tarık, elinden kaçırdığı Seyran'a olan tüm öfkesini Suna'dan çıkaracak. Kazım Ağa'ya giden Tarık, Abidin ile Suna'nın birlikte olduğunu söyleyerek düğünü iptal ettiklerini söyleyecek.

Yalı Çapkını 34. Bölüm Fragmanı İzle

Yalı Çapkını 34. Bölüm 26 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00'da ekranlarda olacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi