Dün akşam ekranlara gelen Yalı Çapkını 32. bölümde Ferit her şeye rağmen Seyran'dan vazgeçmiyor. Ailesine karşı isyan etmekten geri durmayan Ferit, Seyran'ın nasıl olduğunu öğrenmek için Kazım Ağa'nın kapısına dayanıyor. 

Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı: Seyran'a bir şey olursa yaşayamam | N-Life

19 Mayıs Cuma Yalı Çapkını 33. bölüm'de Ferit, Seyran'ı kaybetmemek için tehlikeli bir oyun oynayacak. Halis Ağa baş düşmanı Saffet Ağa ile karşı karşıya geleceği bu yüzleşmede Ferit, istemeden de olsa eski defterleri açmış olacak. 

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Seyran ile iletişime geçmeye çalışan Ferit'e sürpriz bir isim yardım edecek. Hattuç Hala kendi yaşadığı kaderi yiğeni Seyran'da yaşamasın diye elini taşın altına sokacak...İşte daha ve fazlası Yalı Çapkını 33. Bölüm Fragmanı

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi