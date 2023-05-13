Reytinglerde Kızılcık Şerbeti'nin arkasında kalan Yalı Çapkını izleyiciye kızarak 32. bölümü internete yüklemediği ortaya çıktı.

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İzleyici aynı yayın saatinde yayınlanan iki rakip diziden birini yayın saatinde diğerini ise internetten izlemeyi tercih ediyor.

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Yalı Çapkını, bugün gelen reytin sonuçlarında Kızılcık Şerbeti'nden sonra gelince internete yeni bölümü yüklemedi.

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Yalı Çapkını Yapımcısı Reytinglerde 1.liği Kızılcık Şerbetine kaptırmalarını izlecinin izleme alışkanlığını değiştirmesine bağlayarak dün akşam yayınlanan Yalı Çapkını 32. bölümü internette yayınlanmadı.

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Yapım ekibi bu hamlesiyle önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümde reytinglerde 1.liği Kızılcık Şerbetinden geri almayı planlıyor 

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi