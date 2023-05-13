Aile 11. bölüm fragmanı- İlyas oğlunu öldürenin Aslan olduğunu öğreniyor

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İzleyici aynı yayın saatinde yayınlanan iki rakip diziden birini yayın saatinde diğerini ise internetten izlemeyi tercih ediyor.