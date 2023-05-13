Reytinglerde Kızılcık Şerbeti'nin arkasında kalan Yalı Çapkını izleyiciye kızarak 32. bölümü internete yüklemediği ortaya çıktı.
İzleyici aynı yayın saatinde yayınlanan iki rakip diziden birini yayın saatinde diğerini ise internetten izlemeyi tercih ediyor.
Yalı Çapkını, bugün gelen reytin sonuçlarında Kızılcık Şerbeti'nden sonra gelince internete yeni bölümü yüklemedi.
Yalı Çapkını Yapımcısı Reytinglerde 1.liği Kızılcık Şerbetine kaptırmalarını izlecinin izleme alışkanlığını değiştirmesine bağlayarak dün akşam yayınlanan Yalı Çapkını 32. bölümü internette yayınlanmadı.
Yapım ekibi bu hamlesiyle önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümde reytinglerde 1.liği Kızılcık Şerbetinden geri almayı planlıyor
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi