Yalı Çapkını 31. bölüm sonu Seyran ve Ferit'in mahkeme salonunda boşanma aşamasında bitmişti.

Hattuç hala ayağa kalktı, hamile dedi Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Feriti Hattuç kurtarıyor

13 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek olan 32. bölümde mahkeme başkanı boşanma kararı verdiği esnada Hattuç Hala ayağa kalkarak "Seyran Hamile" diyor. Seyran ve Ferit başta olmak üzere iki tarafta büyük şok yaşarken, Hattuç Hala'nın bu söylemi üzerine mahkeme boşanma davasını erteliyor. 

Hattuç hala ayağa kalktı, hamile dedi! Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit'i Hattuç kurtarıyor! - Televizyon Haberleri

Anne kız baş başa Anne kız baş başa

Hattuç Hala'nın bu yalanı Seyran ve Ferit'i istemedikleri boşanma davasından kurtarsada, hamilelik yalanına inanmayan Kazım Ağa, boşanmanın gerçekleşmemesine çok sinirleniyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi