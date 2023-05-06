Yalı Çapkını 31. bölüm sonu Seyran ve Ferit'in mahkeme salonunda boşanma aşamasında bitmişti.

13 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek olan 32. bölümde mahkeme başkanı boşanma kararı verdiği esnada Hattuç Hala ayağa kalkarak "Seyran Hamile" diyor. Seyran ve Ferit başta olmak üzere iki tarafta büyük şok yaşarken, Hattuç Hala'nın bu söylemi üzerine mahkeme boşanma davasını erteliyor.

Hattuç Hala'nın bu yalanı Seyran ve Ferit'i istemedikleri boşanma davasından kurtarsada, hamilelik yalanına inanmayan Kazım Ağa, boşanmanın gerçekleşmemesine çok sinirleniyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi