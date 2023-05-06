Yalı Çapkını 30. bölüm sonu Seyran ve Ferit'in mahkeme salonunda boşanma aşamasında bitmişti.

13 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek olan 31. bölümde mahkeme başkanı boşanma kararı verdiği esnada Hattuç Hala ayağa kalkarak "Seyran Hamile" diyor. Seyran ve Ferit başta olmak üzere iki tarafta büyük şok yaşıyor. Hattuç Hala'nın bu söylemi üzerine mahkeme boşanma davasını erteliyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi