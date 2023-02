Afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda çok sayıda kişinin barınma ihtiyaçlarını karşılayan yaşam konteynerleri, ilk günden bu yana deprem bölgesinde kalan vatandaşlar için imal ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki depremin hemen ardından harekete geçen prefabrik yapı üretim firması Yako Groups, hazırlık süreci beton yapılara kıyasla çok daha kısa olan konteyner evleri hız kesmeden deprem bölgesine ulaştırıyor. Halihazırda ülkenin resmi kurumlarına da üretimini sürdüren firma, şu anda günlük üretim kapasitesini 60 adet olacak şekilde gerçekleştiriyor.

İTHALAT YOLU İLE ÇÖZÜM ÜRETEREK YATIRIM YAPIYORUZ

Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, depremzedeler için sürekli üretim yaptıklarını söyleyerek: “Depremin etkili olduğu bölgede yaşanan hava şartları nedeniyle ilk günden itibaren vakit kaybetmeden çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Acil bir durum olduğu için bütün üretimimizi şu an afet bölgesine, deprem bölgesine yönelttik. Günlük konteyner üretim kapasitemizi şu an 60 adet olarak gerçekleştiriyoruz. Üretim ekibimiz ile birlikte yoğun mesai harcayarak deprem bölgesine yönelik çalışıyoruz. Tüm bunların yanında atmış olduğumuz şartname kapsamında 30 gün sonra elimizde olacak şekilde 3 bin adet konteyner ithal ediyoruz. Ardından her hafta 3 bin konteyner ithalimiz devam edecek. Bu kapsamda Yako Groups olarak, afet bölgesinin konteyner ihtiyacı için kendi üretim kapasitemiz haricinde ithalat yolu ile çözüm üretiyor ve yatırım yapıyoruz. Aynı zamanda aylık 12 bin adet olan üretim bandımız haricinde afet bölgesini koyteynere kavuşturmak için çok çalışıyoruz ” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi