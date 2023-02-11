Konteynerden giyim ve gıda yardımına kadar birçok ihtiyaç için tırlar yola çıktı, çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda ihracat gücüyle öne çıkan Yako Groups, bir yardım kampanyası başlatarak depremzedelere destek olmak amacıyla konteyner üretimine geçti. Maliyetine konteyner üretimine başlayan firma, daha hızlı ve daha fazla üretim için gerek özel sektör gerekse sivil toplum kuruşlarına da destek çağrısında bulundu.

GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTEMİZİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Deprem felaketinden etkilenen bölgeler için yardım hazırlığına girdiklerini ifade eden Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez: “Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Türkiye’de yakın zamanda gerçekleşen depremler çok fazla insan ve topluluğun üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı. Çabalarımızın etkilenenleri biraz olsun rahatlatmasını umuyoruz. Topluma karşı duyduğumuz sorumluluk çerçevesinde ilk saatlerden itibaren gerek Yako Groups olarak afet bölgesine destek olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Kendi imkan ve kabiliyetlerimiz ile inisiyatif göstererek, bölge halkına destek olmaya çalıştık. Ticari üretim faaliyetlerimizi durdurarak afet bölgesine destek olmak için konteyner üretimine geçtik. Taşımada da bizlere lojistik firmaları destek oldu. Bu sebeple STK’lar başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerinden daha da çok ve seri üretim için destek bekliyoruz. Çok üretmemiz ve yurttaşlarımızı sıcak barınaklara yerleştirmemiz gerekiyor. Şu anda en temel ihtiyaç yemek ve barınma. Soğuk günlerde tek oda konteynerlar ile destek sağlayacağız. Deprem bölgelerine göndereceğimiz konteynerler zorlu kış şartlarında dışarda kalan ailelere inşallah yardımcı olur. Tüm milletimizi milli görevimize ortak olmaya davet ediyorum Bu elim hadise karşısında tek yürek olarak, birlik içinde hareket ediyoruz..” Diye konuştu.

Hakkında:

Yako Groups; turizm, organizasyon, inşaat, otomotiv ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren iştirakleri ile kurumsal çizgide faaliyet gösteren bir grup şirketidir. Etik değerleri temel alan yapı, misyon ve vizyona bağlı uzman personeli ve kaliteyi ilke edinen yönetim kadrosu ile yenilikçi, atak, kreatif, organize ve disiplinli olarak çalışmalarını yürütüyor.