Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla futbol kariyerini noktaladığını söyleyen Burak Yılmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın bir arkadaşıyla birlikte AVM'ye gelen başarılı futbolcu, meydan katında bulunan bir restoranda spor camiasından arkadaşlarıyla bir araya geldi. Uzun süre kaldığı mekanda arkadaşlarıyla hasret gideren ve bolca sohbet eden Burak Yılmaz'a futbol severler yoğun ilgi gösterdi. Başarılı bir futbolculuk kariyeri sonrasında, futbol hayatını noktalayan Burak Yılmaz, gösterilen bu yoğun ilgiye kayıtsız kalmayıp, yanına gelenlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

