Bu özel günde Özkan ailesini yakın dostları Ebru Yaşar ve Bekir Aksoy'da yalnız bırakmadı. Kutlama öncesinde bu özel güne dair açıklamalarda bulunan başarılı müzisyen İsmail Özkan; "Bugün Serpil Naz'ın 5'inci yaş gününü kutluyoruz. Aslında biz bu kutlamayı aylar öncesinden planlamıştık fakat ülkemizin yaşadığı felaketten dolayı ertelemiştik. Kızımıza söz verdiğimiz için ve kendiside çok istediğinden kıramadık" dedi. Yaşanan felaketle ilgili de konuşan Özkan; "Bizde bu süreçte elimizden geldiğince deprem bölgesinde yer aldık ve almayada devam edeceğiz. Özellikle orada bulunan çocuklarımızla bir araya gelmeye ve onlara biraz olsun moral olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu zor günleri de tüm Türkiye olarak birlikte atlatacağız. İnşallah bayram öncesinde de tekrar deprem bölgesinde ki aileler ve çocuklarla bir araya geleceğiz" dedi

YENİGÜN HABER MERKEZİ