Yağmur Ün, 4 Kasım 1995 İstanbul doğumludur. Genç oyuncu, Üsküdar Ticaret Lisesi’nin ardından Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Evlerinde çok sayıda dizi ve Film çekilmesi nedeniyle oyunculuğa küçük yaşlarda başlamıştır.
Alemin Kralı dizisindeki Ahsen rolüyle üne kavuşan Yağmur Ün, Kırgın Çiçekler dizisiyle başarısını devam ettirdi. Söz, Kalk Gidelim, Haziran Gecesi gibi tanınmış dizilerde de rol alan Yağmur Ün, son olarak 2021 yapımı Her Şey Dahil filminde Elif karakterini canlandırdı.
Filmografisi
1999 Fanatik
2002 Zerda
2004 Ah Be İstanbul
2004 Haziran Gecesi
2004 Hızlı Adımlar
2005 Medine
2010 Elde Var Hayat
2011-2013 Alemin Kıralı
2013 Nerde O Yeminler
2014 Hıyanet Sarmalı
2014 Sungurlar
2014-2015 Yetim Gönüller
2015-2016 Kırgın Çiçekler
2017 Göçebe Mara
2017 Keloğlan
2017-2019 Söz
2020 Kalk Gidelim
2020 Randıman
2021 Çember: Sırlar Apartmanı
2022 Soygun Oyunu: Büyük Vurgun
2022 Her Şey Dahil