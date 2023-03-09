Yağmur Ün, 4 Kasım 1995 İstanbul doğumludur. Genç oyuncu, Üsküdar Ticaret Lisesi’nin ardından Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Evlerinde çok sayıda dizi ve Film çekilmesi nedeniyle oyunculuğa küçük yaşlarda başlamıştır.

Alemin Kralı dizisindeki Ahsen rolüyle üne kavuşan Yağmur Ün, Kırgın Çiçekler dizisiyle başarısını devam ettirdi. Söz, Kalk Gidelim, Haziran Gecesi gibi tanınmış dizilerde de rol alan Yağmur Ün, son olarak 2021 yapımı Her Şey Dahil filminde Elif karakterini canlandırdı.

Filmografisi

1999 Fanatik

2002 Zerda

2004 Ah Be İstanbul

2004 Haziran Gecesi

2004 Hızlı Adımlar

2005 Medine

2010 Elde Var Hayat

2011-2013 Alemin Kıralı

2013 Nerde O Yeminler

2014 Hıyanet Sarmalı

2014 Sungurlar

2014-2015 Yetim Gönüller

2015-2016 Kırgın Çiçekler

2017 Göçebe Mara

2017 Keloğlan

2017-2019 Söz

2020 Kalk Gidelim

2020 Randıman

2021 Çember: Sırlar Apartmanı

2022 Soygun Oyunu: Büyük Vurgun

2022 Her Şey Dahil

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