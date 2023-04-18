Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir süredir ekranlarda ki projelerine ara veren güzel oyuncu, sevenlerine müjdeyi verdi. Şu sıralar yeni bir dizi projesiyle görüşmeler yaptığını söyleyen oyuncu, "henüz netleşen bir durum olmadığı için detay veremiyorum. Görüşmelerimiz devam ediyor. Her şey netleştiği zaman sizlerle detayları da paylaşırım" dedi. Ayrıca güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in, spor tarzdaki şıklığı ve makyajsız doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.