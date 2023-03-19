Adıyaman'daki İsias Otel'de çoğunluğu kolej voleybol takımlarındaki öğrenciler olmak üzere 35 KKTC vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Sanatında kattığı eserlerle adından sıkça söz ettiren Yağız, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybeden KKTC’li voleybol takımı öğrencilerinin Gazimağusa mezarlığını ziyaret ederek mezarlara çiçek koydu.

Müziğe kattığı eserlerle adından sıkça söz ettiren Yağız, “Binlerce insanımızı kaybettik üzüntümüz sonsuzdur. KKTC’den genç yavrularımız da hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.” (YHM)

