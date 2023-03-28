Son yılların en kurak kışını geçirdiğimiz bu yıl kar ve yağmur yağışlarının beklenenin altında olması kuraklık tehlikesini gözler önüne sererken bu yaz özellikle büyük şehirlerde yaşanacak su sıkıntısı alarm veriyordu. Neyseki son bir kaç gündür yağan yağışlar az da olsa kuraklığa bir nebze nefes aldırdı. Her ne kadar barajlardaki doluluk oranı hala düşük seviyelerde olsa da önümüzdeki hafta yurdun büyük bir bölümünde beklenen kar yağışı biraz daha nefes aldıracak gibi.

Susuzluk konusuna dikkat çeken uzmanlar “Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, temiz su kaynaklarımızdır. Unutmayalım su varsa yaşam vardır. Küresel su sorununa karşı su kaynaklarımızın iyi yönetimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak en öncelikli görevimiz. Gelecekte oluşabilecek risklere karşı bugünden önlemimizi alalım, suyumuzu verimli kullanalım" ifadeleriyle herkesi göreve davet etti. (YHM)