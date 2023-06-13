Borsa İstanbul, yabancı yatırımcıların Türk hisselerine yönelik işlemlerini içeren raporunu yayımladı. Rapora göre, Mayıs ayında yabancı yatırımcılar Türk hisselerine olan ilgilerinde azalma yaşandığı görülüyor.

Yabancı yatırımcılar en çok alım yaptıkları hisseler sıralamasında ilk sırayı TOASO alırken, onu AEFES, KCHOL, ULKER ve CCOLA hisseleri takip etti. Ancak en çok satış yapılan hisselerde ise BIMAS, SISE, TUPRS, PGSUS ve ASELS hisseleri başı çekti.

Mayıs ayında yabancı yatırımcılar toplamda 573,9 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bu, Türk hisselerine olan ilginin azaldığına işaret ediyor. Ayrıca BIST 100 endeksi de %1,30 değer kaybetti.

Rapora göre, yabancı yatırımcıların Türk hisselerine olan ilgisindeki azalma eğilimi sürmektedir. 2022 yılının ilk beş ayında 2.122,9 milyon dolarlık net satış gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, 2023 yılının aynı döneminde ise 1.732,5 milyon dolarlık çıkış yapmıştır.

Yabancı payı da Mayıs ayı sonunda %27,53 seviyesine gerileyerek, yabancı yatırımcıların Türk hisselerine olan paylarının azaldığını göstermektedir.

Bu veriler, Türk hisselerine yönelik yabancı yatırımcı ilgisindeki gerilemenin devam ettiğini göstermektedir. Türk hisse piyasasındaki bu trendin yakından takip edilmesi önemlidir.