Belki binlerce…
Belki milyonlarca…
Belki de neredeyse sonsuz sayıda
Farklı PARTİKÜL türü…
KOMBİNASYONLAR halinde
KAİNATI dolduruyor ve
Canlılara YAŞAM ENERJİSİ
Sağlıyor…
Ancak bu bir DÜZEN çerçevesinde…
Kombinasyon bölgeleri değiştikçe
Yaşam TÜRÜ de şekli de değişiyor…
MİSYONUMUZ yaşatmak,
Ancak ne demeli ki
HAYVAN nesli de tıpkı
DİNOZORLAR gibi
Yok olup gidecek…
Gezegen, kainat boşluğunda
Dışa doğru savrularak
Yer değiştirdikçe, İLKEL türler de
Yok olup gidecek…
En gelişmiş canlı türü
İNSANDIR çünkü…
Yeni ve bilinmeyen MİKROPLARIN
Ve VİRÜSLERİN ortaya çıkacağını
2002 yılında, TUFAN adlı
Kitabımda yazmış ve yayımlamıştım…
VALİ adlı kitabımı ise
PANDEMİDEN 1 sene önce
Tamamlamıştım.
Yeni ve BİLİNMEYEN
Daha pek çok hastalık ve
Doğal olarak, yeni CİNSEL hastalıklar
Ortaya çıkacak…
TEORİ böyle söylüyor,
Çünkü KAİNATIN çok mikroplu
Bir bölgesinde bulunuyoruz…
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