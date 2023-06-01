Belki binlerce…

Belki milyonlarca…

Belki de neredeyse sonsuz sayıda

Farklı PARTİKÜL türü…

KOMBİNASYONLAR halinde

KAİNATI dolduruyor ve

Canlılara YAŞAM ENERJİSİ

Sağlıyor…

Ancak bu bir DÜZEN çerçevesinde…

Kombinasyon bölgeleri değiştikçe

Yaşam TÜRÜ de şekli de değişiyor…

MİSYONUMUZ yaşatmak,

Ancak ne demeli ki

HAYVAN nesli de tıpkı

DİNOZORLAR gibi

Yok olup gidecek…

Gezegen, kainat boşluğunda

Dışa doğru savrularak

Yer değiştirdikçe, İLKEL türler de

Yok olup gidecek…

En gelişmiş canlı türü

İNSANDIR çünkü…

Yeni ve bilinmeyen MİKROPLARIN

Ve VİRÜSLERİN ortaya çıkacağını

2002 yılında, TUFAN adlı

Kitabımda yazmış ve yayımlamıştım…

VALİ adlı kitabımı ise

PANDEMİDEN 1 sene önce

Tamamlamıştım.

Yeni ve BİLİNMEYEN

Daha pek çok hastalık ve

Doğal olarak, yeni CİNSEL hastalıklar

Ortaya çıkacak…

TEORİ böyle söylüyor,

Çünkü KAİNATIN çok mikroplu

Bir bölgesinde bulunuyoruz…

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