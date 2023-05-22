Hikaye Edwin HUBBLE ile başladı…

Kainatın genişlediğini anlamıştı…

Sosyal DEĞİŞİM hadisesinin

Hız kazanıp

Tartışılmaya başlaması da

Bunun sonrasına rastlar…

Gezegenimiz kainat içinde

Dışa doğru SAVRULMAKTA,

Yani devamlı yer değiştiriyor

Hem de MUAZZAM bir süratle…

Pekala!

O halde soralım:

Kainat HOMOJEN bir boşluk mu?

Yani her yeri birbirinin aynısı mı?

Cevap: Kesinlikle değil(!)

DİLİMLER şeklinde, sonsuz sayıda

Farklı bölümden oluşuyor(!)

Bu bölümler de özetle,

Farklı YAŞAM biçimlerine uygun…

İLKEL yaşam biçimleri

Kainatın daha İÇ kısımlarında var…

Diğer taraftan; gezegenimizdeki

Hayvan nesli yani İLKEL türler de

Süratle yok olmakta,

Her ne kadar MİSYONUMUZ

Yaşatmak olsa da

Yok olmaya da devam edecek(!)

Bunu İSTATİSTİK ilmi söylemekte…

Bu çerçevede vardığımız sonuç:

DİNOZORLAR yaşıyor olabilir(!)

Yo hayır(!)

Bir kısım DÜNYALI dinozoru,

Eski fikirli gericileri kastetmiyoruz.

Kainatın iç kısımlarındaki

Başka GEZEGENLERİ kastediyoruz…

BİLİMKURGU kitaplarımda anlattım…

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