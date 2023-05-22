Hikaye Edwin HUBBLE ile başladı…
Kainatın genişlediğini anlamıştı…
Sosyal DEĞİŞİM hadisesinin
Hız kazanıp
Tartışılmaya başlaması da
Bunun sonrasına rastlar…
Gezegenimiz kainat içinde
Dışa doğru SAVRULMAKTA,
Yani devamlı yer değiştiriyor
Hem de MUAZZAM bir süratle…
Pekala!
O halde soralım:
Kainat HOMOJEN bir boşluk mu?
Yani her yeri birbirinin aynısı mı?
Cevap: Kesinlikle değil(!)
DİLİMLER şeklinde, sonsuz sayıda
Farklı bölümden oluşuyor(!)
Bu bölümler de özetle,
Farklı YAŞAM biçimlerine uygun…
İLKEL yaşam biçimleri
Kainatın daha İÇ kısımlarında var…
Diğer taraftan; gezegenimizdeki
Hayvan nesli yani İLKEL türler de
Süratle yok olmakta,
Her ne kadar MİSYONUMUZ
Yaşatmak olsa da
Yok olmaya da devam edecek(!)
Bunu İSTATİSTİK ilmi söylemekte…
Bu çerçevede vardığımız sonuç:
DİNOZORLAR yaşıyor olabilir(!)
Yo hayır(!)
Bir kısım DÜNYALI dinozoru,
Eski fikirli gericileri kastetmiyoruz.
Kainatın iç kısımlarındaki
Başka GEZEGENLERİ kastediyoruz…
BİLİMKURGU kitaplarımda anlattım…
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