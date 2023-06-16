Ya Çok Seversen dizisi konusu nedir? Ya Çok Seversen ne zaman başlayacak? internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin fragmanı yayınlandı. AY Yapımın yapımcılığını üstlendiği dizi tanımın videosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki yaz dizisi olarak çıkacak olan, Ya Çok Seversen ne zaman yayınlanacak? Ya Çok Seversen oyuncu kadrosunda kimler var? Ya Çok Seversen yabancı diziden uyarlama mı? Ya Çok Seversen konusu nedir? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR VAR?

Kanal D ekranlarına gelecek yaz dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi başarılı isimler yer alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Yayınlan Teaser ile ilgileri üzerine çeken Ya Çok Seversen dizisi, Otel koridorunda çıplak ayak kaçan ve asansöre yetişen Leyla’nın asansörün içinde Ateş ile olan diyaloğu ikiliyi nasıl bir hikayenin içinde izleyeceğimize dair merak uyandırıyor. 6 Temmuz Perşembe günü yayınlanacak ilk bölüm merak edilirken, sosyal medya üzerinden hayranları birçok paylaşım da bulundu.

YA ÇOK SEVERSEN TEASER'I YAYINLANDI

DİZİ ADI DEĞİŞTİ

Uzun bir süredir adı 'Gün Işığım' olarak duyurulan, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünü paylaştığı dizi ekibi sete çıktı. Kanal D ekranında yayınlanacak dizi, izleyici karşısına geçmek için gün sayarken son anda isim değişikliğine gidildi. 'Gün Işığım' olarak belirtilen dizinin ismi 'Ya Çok Seversen' olarak değişti.

KEREM BURSİN KİMDİR?

4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.

Emerson College Boston’da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles’da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir.

Bursin, "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırmıştır. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur.Yapımcı Roger Corman'ın ‘’Sharktopus’’ ve ‘’Palace of the Damned’’ televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol almıştır. ‘’Bu Şehir Arkandan Gelecek’’ dizisinde ise ‘’Ali Smith’’ karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında ‘’Can Feda’’ filminde Pilot Yüzbaşı Onur karakterine hayat vermiştir. Yine 2018 yılında ‘’Yaşayamayanlar’’ adlı dizide yer almıştır. Bursin 2019 yılında ‘’Muhteşem İkili’’ dizisiyle ekranlara gelmiştir. Dizide ‘’Mustafa Kerim Can’’ karakterini canlandırmıştır. 2020 senesinde Games Medya’nın yapımcılığını yaptığı Osman Kaya’nında yönetmenliğini üstlendiği Nilperi Şahinkaya ile oynadığı ‘’Aynen Aynen’’ adlı bir yeni nesil mini dizide rol almıştır. 2020 yılının ilk aylarında çekimleri yapılan, daha vizyona girmemis olan ‘’Eflatun’’ filminde Oflaz karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Bursin ‘’Sen Çal Kapımı’’ adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanmaktadır.

Bursin 2014’te Ege Üniversitesi tarafından yapılan Medya Buluşması ödüllerinde Güneşi Beklerken adlı dizisiyle en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. Ardından yine 2014’te Dilek Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Altın objektif ödüllerinde en iyi umut vadeden oyuncu, 2014 Kristalfare Medya ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Ege Üniversitesi Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu, 2014 Ayaklı Gazete 5. Yılın Yıldızları Ödüllerinde En İyi Gençlik Dizisi Erkek Oyuncu, 2014 Yılın Yıldızları Ödüllerinde Unutursam Fısılda adlı filmle En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu ödüllerini almıştır. 2014’te düzenlenen GQ gecesinde GQ Türkiye Yılın Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülmüştür. Sonrasında 2015’te İTÜ Başarı Ödüllerinde yine Unutursam Fısılda adlı filmle En Başarılı Erkek Oyuncu, 2015 GSÜ EN Ödüllerinde Şeref Meselesi adlı diziyle 2014 yılının EN İyi Dizi/Sinema Erkek Oyuncusu ödüllerini almıştır. Son olarak 2017’de Bu Şehir Arkandan Gelecek adlı dizideki performansıyla Seul Uluslararası Drama Ödüllerinde En İyi Aktör ödülüne layık görülmüştür.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

20 Mart 2000 yılında dünyaya gelen Hafsanur Sancaktutan, İstanbul doğumludur. Aslen Rizeli olan ünlü isim, tiyatroya ilgilidir. 2018 yılında yayınlanan 'Gülperi' dizisinde ekranlara ilk kez adım atan Sancaktutan, yaptığı başarılı tiyatro oyunları ile birçok ödülün sahibi olmuştur. Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakteri ile hafızalara kazınan ünlü isim, son olarak Son Yaz dizisinde Yağmur karakterini canlandırmıştı. Hafsanur Sancaktutan'ın son projesi Disney Plus ekranlarında yayınlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizi olmuştur. Bu projede başrolleri Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile paylaşmıştır.