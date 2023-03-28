Akıllı telefonlar, farklı alanlarda ihtiyaç ve beklentilere yönelik geliştirilen birbirinden faydalı ve eğlenceli mobil uygulamalarla her geçen gün daha fazla yaşamlarımızı düzenleyen, kolaylaştıran ve daha keyifli hale getiren asistanlarımız haline geliyor. Telefon ekranına bakarak geçirdiğimiz saatler her gün giderek artarken; haber ve finanstan arkadaşlığa, işten oyuna, spordan e-ticarete, sağlıktan yemeğe, ilgi çekici ve işlevsel mobil uygulamalara da sürekli yenileri ekleniyor. Dünya çapında mobil uygulama indirme sayısı 2019'da 200 milyarı aştı. 2016 yılında 140,7 milyar uygulama indiren kullanıcılar 2022 yılında yüzde 80'in üzerinde bir artışla internete bağlı cihazlarına 255 milyar mobil uygulama indirdi. Müzik çalarların ve televizyonların da yerini çoktan telefonlarımız almış durumda. En sevdiğimiz şarkıları cep telefonumuzdan dinliyor, sevdiğimiz film ve dizileri telefonumuzdan izliyoruz. 2028 yılına gelindiğinde dünya çapında mobil cihazlarda harcanan zamanın 6 trilyon saati aşacağı tahmin ediliyor. Tüm bunlara paralel olarak indirdiğimiz uygulamalar da onlara ayıracak geniş kapasite ve alana sahip telefonlara da gün geçtikçe artıyor.

Geniş kapasite ile akıllı telefonda sınırsız ve kesintisiz deneyim

vivo’nun şık ve zarif tasarımı gelişmiş teknoloji ile buluşturan akıllı telefonu Y35, geniş hafızası ve depolama alanıyla tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirebileceğiniz, oyunları gönlünüzce hızlı ve kesintisiz oynayabileceğiniz ideal bir alternatif. Güçlü Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle kullanıcılara yüksek performans sunan Y35’in 1592 TV dizisi bölümüne eşdeğer 256 GB depolama alanı ile fotoğraf, video ve oyunlarınızı dilediğiniz kadar uzun süre güvenle saklayabilirsiniz. Üstelik üçlü kart yuvası tasarımı sayesinde telefonun depolama alanı 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. 8 GB RAM'e sahip olan Y35, genişletilebilir RAM özelliği ile Android tabanlı akıllı telefonlarda zaman zaman ciddi sıkıntı yaratan bellek açısından özel bir avantaj da sunuyor. Bu özellik kullanıcıların zorlu uygulamaları kullanmaları veya bellek taleplerinin artması durumunda 8 GB dahili depolamadan alan ayırarak RAM'i yükseltiyor. 8GB RAM’in yanı sıra ilave + 8GB genişletilmiş RAM ile 8 GB'a kadar boş olan ROM alanınızı genişletilmiş RAM olarak kullanarak uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapabilir, sevdiğiniz uygulamaların hepsini tereddüt etmeden indirip donma yaşamadan çalıştırabilirsiniz. 5000 mAh uzun ömürlü pili ve 18 W hızlı sarjı sayesinde de Y35’i uzun saatler kesintisiz kullanabilirsiniz. Yapay zekâ destekli güç tasarrufu teknolojisi sayesinde yüzde 100 şarj edildiğinde yaklaşık 2 gün boyunca açık kalabilen telefon ile 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynamak, 14 saatin üzerinde de HD film izlemek mümkün. Üstelik 2408×1080 piksel çözünürlüğe ve P3 renk gamına sahip 6,58 inç boyutundaki ekranı, 90 Hz'e varan yüksek yenileme ve örnekleme hızı sayesinde tüm bunları kusursuz görüntü kalitesi ile deneyimlersiniz. vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y35, iki büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi ile satışa sunuluyor. Y35’i vivo’nun online satış kanalı myvivoshop.com’dan satın alanlar ayrıca 1.199 TL değerinde TWS2E akıllı kulaklığa ve 1.799 TL değerinde ekstra 1 yıl garantiye de sahip oluyor.