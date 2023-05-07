Son yıllarda giderek tırmanan ekonomik darboğaz gençlerin gelecekle ilgili kaygılarını da artırtıyor.

Kaygısı artan kuşak sadece z kuşağı değil. Bugün iş başaında olan y kuşağıda büyük endişe içinde. Hemen hemen tümü gelecekle ilgi kaygılarını sık sık paylaşıyor.

Stratejik Yönetim Danışmanı I Eğitmen I Yazar Canan Duman bu konuda hazırladığı makalede bu kaygılara yer veriyor. Duman’ın saptamalarına göre; araştırmacılar ve popüler medya, 1980’lerin başlarını (1981–82) ve 1990’ların sonlarını (81–96) Y kuşağının doğum aralığı olarak kabul ediyor. Y Kuşağı emeklilik yaşına geldiklerinde, ebeveynlerinin ve mevcut emeklilerin mali durumundan önemli ölçüde daha kötü duruma olacakları bir tabloya doğru yol alıyor. Y Kuşağı’nın önceki nesiller gibi emekliliğin tadını çıkaramayacağına dair endişeler artıyor. Beklenti, daha düşük emekli maaşı almaları yönünde… Tüm dünyada emeklilik yaşı yükselirken yeni emeklilik planları Y Kuşağı’na çok adaletsiz geliyor. Bir çoğu çok yaşlanana kadar çalışmak zorunda kalacağını ifade ediyor.

Geçmişe göre daha düşük getiri oranları ve ekonomik büyüme tahminlerinin beklendiği bir gelecekle karşı karşıya olan, en yaşlıları artık 40#39;lı yaşlarının başında bulunan Y Kuşağı çalışanlarının emeklilik dönemi için birikim yapmaya ayırabileceği zamanları azalıyor. Biraz para biriktirebilseler de bir ev sahibi olmaları veya yüksek bir emekli maaşı alma olasılıkları daha düşük olacak. Ortaya çıkan bu tablo Y Kuşağı için kendi emeklilik planlarını önceki nesillere göre daha fazla yönetmeleri ve yönlendirmeleri gerektiğini ortaya koyuyor.

2050’de emeklilik Y kuşağının karşı karşıya olduğu sorun; özel, iş yeri ve devlet emeklilik maaşlarının önceki nesillere göre daha az olması. Y Kuşağı ve Z Kuşağı (2000 yılı ve sonrasında doğan nesil) üyelerinin, ana gelir kaynaklarının faturaları ödemek ve gelecek için tasarruf etmek için yeterli olmadığını söyleme olasılığı X Kuşağına (1965 ve 1980 seneleri arasında doğanlar) göre çok daha yüksek. Fahiş kiralar ve ev fiyatları, emeklilik için birikimde gecikmelere neden oluyor ve gelecekte finansal istikrar için süregelen bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle Y Kuşağı, Baby Boomers’a (1946’dan 1964’e kadar doğanlar) kıyasla emeklilikte servetlerini korumakla daha az ilgileniyor ve tasarruf

ihtiyaçlarını etkili bir şekilde azaltıyor. Y Kuşağı’nın 2050 civarında emekli olmaya başlaması bekleniyor. Yaşlanan bir nüfusla birlikte, devletten emekli maaşı alan daha fazla insan olması ve vergiler artırılmadıkça her bir bireye verilen. maaş miktarının azaltılma olasılığı bulunuyor.

Y Kuşağı daha az çocuk sahibi oluyor

Zaten artan yaşam süresi ve sağlık hizmetlerinde devam eden ilerlemeler, daha yaşlı Y kuşağının muhtemelen ebeveynlerinden, büyükanne ve büyükbabalarından çok daha uzun bir zaman çalışma ufkuna baktığı anlamına geliyor. Bu uzun ömür, çalışmayı seçenlerin sayısı da dahil olmak üzere birçok Y kuşağının sonraki yıllarına yaklaşım biçimini muhtemelen değiştirecek gibi duruyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ