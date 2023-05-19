Bitcoin ve Ether, Asya'da öğleden sonra ticareti sırasında, XRP hariç, piyasa değerine göre diğer tüm stabil olmayan ilk 10 kripto para birimi ile birlikte düştü. Bitcoin'deki NFT satışları, Space Pepes koleksiyonunun desteğiyle son 24 saatte %63'ün üzerinde arttı. Asya hisse senedi piyasaları karışıkken, yatırımcıların ABD borç tavanı müzakereleri konusunda iyimser kalmasıyla ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükseldi.

Kırmızıdaki en iyi kriptolar

Bitcoin, Hong Kong'da 16:30'a kadar olan 24 saatte %1,83 düşerek 26.885 ABD Doları'na geriledi. Ether %1,05 düşüşle 1.807 ABD dolarına geriledi

XRP token, dünkü kayıplara öncülük ettikten sonra %3,47 artışla 0,4618 ABD Doları'na çıkarak yeşildeki tek kripto para oldu.

Solana %2,12 düşüşle 20,47 ABD Doları'na düşerek en büyük günlük kaybı gördü, ardından Cardano %2,05 düşüşle 0,3705 ABD Doları'na ulaştı.

Son 24 saatte toplam kripto piyasası kapitalizasyonu %1,25 düşüşle 1,12 trilyon ABD dolarına düşerken, toplam kripto piyasası hacmi %6,45 düşüşle 31,01 milyar ABD dolarına geriledi.

Space Pepe satışları yükselirken Ethereum NFT satışları üçüncü günde düştü

Endeksler, küresel NFT pazarının performansının temsili ölçütleridir. Forkast.Labs çatısı altında Forkast.News'in kardeş şirketi CryptoSlam tarafından yönetilmektedirler .

Forkast 500 NFT endeksi, Hong Kong'da 24 saatte 16:30'a kadar %0,05 düşüşle 3.385,02 puana geriledi, ancak hafta boyunca %0,49 arttı.

Ethereum'un 24 saatlik NFT satışları art arda üçüncü gün düşerek %6,80 düşerek 15,9 milyon ABD dolarına geriledi. En büyük Ethereum tabanlı NFT koleksiyonu olan Bored Ape Yacht Club satışları %65,93 düşüşle 366.868 ABD dolarına, Mutant Ape Yacht Club satışları ise %35,80 artışla 67.331 ABD dolarına ulaştı.

CryptoSlam verilerine göre, ağ için 24 saatlik satışlarda 7,2 milyon ABD doları üreten Space Pepes'in satışlarındaki %21.222,37'lik artışla Bitcoin'deki NFT satışları %63,99 artışla 13,8 milyon ABD dolarına yükseldi . Space Pepes, Pepe the Frog memesine dayanan, Bitcoin'e özgü bir NFT koleksiyonudur.

ABD hisse senetleri, ABD borç tavanı müzakerelerinde güçleniyor.

Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcıların Çin'in salgın sonrası toparlanmasına ilişkin endişelerinin devam etmesiyle, offshore yuanın 7 ABD dolarını geçerek Aralık başından bu yana en düşük seviyesini görmesiyle Cuma günü karıştı.

Şangay Bileşik Endeksi %0,42 düşerken, Hong Kong'un Hang Seng Endeksi %1,40 düşerek 19.450,57 puanla 20 Mart'tan bu yana en düşük kapanışını yaptı. Japon Nikkei 225 %0,77 ve Shenzhen Bileşen Endeksi %0,12 yükseldi.

Başlıca ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Hong Kong'da saat 16:30'da güçlendi. S&P 500 vadeli endeksi %0,18 arttı, teknoloji ağırlıklı Nasdaq-100 vadelileri de %0,18 arttı ve Dow Jones Endüstriyel Ortalama vadelileri 0,186 yükseldi.

Piyasa hissiyatı, kurumsal düzeyde yapay zeka çözümleri oluşturmak için ServiceNow'a katıldığını açıkladıktan sonra yaklaşık %5 artan çip üreticisi Nvidia'dan gelen olumlu kurumsal haberlerle yükseldi.

Yatırımcılar, ABD borç tavanının yükseltilmesine ilişkin müzakereleri izlemeye devam ettiler. Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy Çarşamba günü potansiyel bir anlaşmanın önümüzdeki hafta gelebileceğini öne sürdü.

Borç tavanı müzakerelerine ilişkin iyimserlikle desteklenen ABD doları, son 24 saatte %0,28 düştü, ancak iki ayın en yüksek seviyesi olan 103,2 puan civarında kaldı ve art arda ikinci haftasını kazanma yolunda. Euro %0.26 artışla 1.07 ABD dolarına yükseldi.