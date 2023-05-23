XO Kitty Oyuncuları Yaşları ve Gerçek isimleri 2023 Netflix dizisi XO Kitty oyuncu kadrosu çok merak ediliyor. XO Kitty oyuncuları listesi ile karşınızdayız. Dizideki sevilen oyuncuların yaşları ve daha önce oynadıkları yapımlardan bahsedeceğiz. XO Kitty oyuncuları yaşları ve gerçek isimleri 2023 Netflix dizisi XO Kitty oyuncu kadrosu çok merak ediliyor. Netflix'in yeni gençlik dizisi XO Kitty oyuncuları listesi ile karşınızdayız. Dizideki sevilen oyuncuların yaşları ve daha önce oynadıkları yapımlardan bahsedeceğiz. XO Kitty dizisi oyuncuları arasında Kitty, Dae, Min Ho, Alex, Q, Jina, Ocean Park, Juliana karakterleri çok seviliyor. Yeni dizi XO Kitty oyuncuları listesine yakından bakalım:

XO Kitty Oyuncuları Yaşları ve Gerçek isimleri

Netflix'in yeni dizisi XO Kitty, şimdiden çok izlenecek gençlik dizilerinden birisi olacağa benziyor. XO Kitty oyuncuları yaşları gerçek isimleri arama motorlarında aranmaya başlandı. Peki XO Kitty oyuncuları listesinde kimler var? Ana karakterlerimiz ve oyuncular şunlar:

Anna Cathcart / Kitty Song Covey

Choi Min-young / Dae

Anthony Keyvan / Q

Gia Kim / Yuri

Sang Heon Lee / Min Ho

Peter Thurnwald / Alex

XO Kitty Oyuncuları ve Yaşları 2023 Netflix dizisi

10 bölümlük XO Kitty dizisindeki karakterlerimiz genç oldukları için yaşları ve isimleri listesine göz atalım:

Anna Cathcart / Kitty Song Covey 19 Yaşında

Choi Min-young / Dae Heon Kim 20 Yaşında

Anthony Keyvan / Q Quincy Shabazian 22 yaşında

Gia Kim / Yuri Han 20'li yaşlarda

Sang Heon Lee / Min Ho 26 yaşında

Jocelyn Shelfo / Madison Miller 21 yaşında

Regan Aliyah / Juliana 23 yaşında

Peter Thurnwald / Alex 25 yaşında

XO Kitty Oyuncuları Kitty rolünde kim oynuyor?

19 yaşındaki Anna Cathcart, ana karakterimiz Kitty Song Covey rolüne hayat veriyor. 14 yaşından beri bu karaktere hayat veren Anna Cathcart, bu dizide lise 3. sınıf öğrencisi olarak karşımıza çıkıyor.

XO Kitty Oyuncuları Dae kim, kaç yaşında?

Güney Koreli aktör Minyeong, Kitty'nin sevgilisi rolünde karşımıza çıkıyor. Genç oyuncu 20 yaşında.

XO Kitty Oyuncuları Q kim, Quincy Shabazian gerçek adı ne?

22 yaşındaki Anthony Keyvan, Hulu'nun Love, Victor dizisindeki Rahim karakteri ve HBO Max'in Genera+ion'daki Victor rolü ile tanınıyor.

XO Kitty Yuri Han rolünde kim oynuyor?

Yuri Han rolünde Gia Kim karşımıza çıkıyor. Gia'nın tam yaşı bilinmiyor, ama Tiyatro Bölümü'nü yeni bitirdiğini biliyoruz. Tahminen 22-23 yaşlarında. Gia Kim, Min ho karakterini oynayan Sang Heon Lee ile kardeş.

XO Kitty Oyuncuları Min Ho kimdir? Sang Heon Lee kaç yaşında?

27 yaşındaki oyuncu 21 Mayıs 1996 doğumlu. Sang Heon Lee, Güney Kore'de doğdu ve kız kardeşi Gia Kim ile birlikte Hong Kong'da büyüdü. İngiltere'de University of Northampton'da sahne sanatları okudu.

XO Kitty Alex rolünde kim oynuyor? Peter Thurnwald kaç yaşında, nereli?

Avustralya kökenli oyuncu Güney Kore'de dünyaya geldi. 1998 doğumlu oyuncu 25 yaşında. Oynadığı yapımlar: Kong: Skull Island (2017), XO, Kitty (2023), ENVY (2023), Players (2022), Young Rock (2021), Bump (2021)...

XO Kitty Madison Miller kimdir? Jocelyn Shelfo kaç yaşında?

21 yaşındaki Jocelyn Shelfo'nun Prime Video dizisi The Summer I Turned Pretty'de küçük bir rolü vardı. Your Worst Nightmare (2017) isimli yapımda da rol almıştı.

XO Kitty Oyuncuları Juliana kim, kaç yaşında?

Juliana rolünü oynayan Regan Aliyah 23 yaşında. 2020 yılında BF for Hire isimli yapımda rol almıştı.