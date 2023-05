Netflix yapımı " XO, Kitty ", " To All the Boys " film serisinin yan ürünü olarak hizmet veren bir romantik komedi dizisidir. Hikaye, Lara Jean'in küçük kız kardeşi Kitty Song Covey'in etrafında dönüyor. Her iki kız kardeşi de üniversiteye giderken odak noktası, Kitty'nin Seul'de annesinin gittiği yatılı okula kabul edilmesiyle değişen hayatına döner.

Başka bir ülkede yaşamak ve uzun mesafe ilişkisi içinde olduğu erkek arkadaşı Dae ile yeniden bir araya gelmek, Kitty'ye aşk ve yaşam hakkında çok şey öğretir. "XO, Kitty", aynı zamanda filmlerin dayandığı "To All the Boys" kitap serisini de yazan Sascha Rothchild ve Jenny Han tarafından yaratılmıştır. "XO, Kitty"nin Han tarafından yazılan bir kitaba da dayanıp dayanmadığını merak etmenize neden olabilir. Hadi öğrenelim!

XO, Kitty Gerçek Bir Hikaye mi?

"XO, Kitty" gerçek bir hikayeye dayanmıyor. Jenny Han tarafından yazılmış orijinal bir hikaye. "To All the Boys" film serisinin başarısının ardından Netflix, aynı evrende geçen başka bir hikayeyi keşfetmek istedi. Lara Jean ve Peter'ın romantizmine daha fazla dalmak yerine, yeni bir şeye odaklanmak istediler ve Kitty bariz kahraman olarak ortaya çıktı. Aynı iplikten örüldüğü için Han, Kitty'nin hikayesine tıpkı kitaplarına yaklaştığı gibi yaklaştı.

Bunun hakkında konuşurken Han , “Kitty için başka bir kitap yapacaksam, o zaman hangi hikayeyi anlatmak isterdim? Ve bu benim atlama noktamdı. Film dizisi Portland'da geçiyor ve karakterlerin gittiği lise bunun ayrılmaz bir parçası. Han, Kitty'nin hikayesini aynı yere yerleştirmenin seyircinin Lara Jean ve Peter hakkında merak uyandıracağını ve dikkatleri Kitty'den uzaklaştıracağını biliyordu.

Hepimizin bildiği ve sevdiği Covey evini ve Portland'daki liselerini görseniz, muhtemelen 'Oh, Lara Jean ne yapıyor?' diye düşünürsünüz. Bu hikayeyi gerçekten farklı bir yere koymak istememin nedenlerinden biri de bu," dedi Han , Tudum'a. Ayrıca dizinin, 'To All the Boys' dizisine aşina olmasalar bile izleyicilerin diziden keyif almasını sağlayacak bir bireyselliğe sahip olmasını istedi.

Kitty'ye aşina olan seyirci, onu aklından geçen her şeyi söyleyen kendine güvenen bir kız olarak bilir. Cildinde rahat ve ne istediğini biliyor. Ancak bunların hepsi, doğduğundan beri yaşadığı Portland'ın tanıdık çevresinde. Kitty'nin karakterini geliştirmesi ve korkularını ve çekingenliklerini keşfetmesi için kendisine yabancı bir durumun içine atılması gerekiyordu. “O küçük bir havuzdaki büyük balık ve Portland'da her şeyi bildiğini düşünüyor. Sonra Seul gibi yeni bir yere yerleştirildiğinde kaba bir uyanış yaşıyor. Bu çok ilişkilendirilebilir ve evrensel," diye ekledi Han.

Gösteri Kore'de geçtiği için K-dramalarının etkisi olmadan yapılamaz. Çekimlere başlamadan önce Han, Kitty'yi oynayan aktris Anna Cathcart'a K-dizilerinin bir listesini verdi. “Jenny Han bana farklı dizilerin bir listesini vermişti ve 'Bunlara bir göz atmalısın. Havayı ve vizyonu almalısın.' Cathcart, Cosmopolitan'a, sahip oldukları sihri izlemek ve bunu şovumuza getirmeye çalışmak benim için kesinlikle çok yardımcı oldu, dedi .

"XO, Kitty", "To All the Boys" evrenindeki baygın aşk hikayelerine harika bir katkı olsa da, yaratıcılar seyircinin bağ kurabileceği bir hikaye yaratmak istediler. Kendine güveni olmayan birinin bunu yaşam deneyimleriyle bulması hakkında birçok hikaye vardır. Ancak Kitty ile hikayeyi tersine çevirmek ve bazen olaylar üzerinde kontrol sahibi olmamanın ve her şeyi bilmemenin de en iyisi olabileceğini göstermek istediler.

Cathcart, karakterinin dizideki durumunu ifade ederek, “Hayatının bu aşamasında 'Ah, belki aşk çok daha karmaşıktır ve sorun değil' diyor. Bunun karmaşıklığını ve dağınıklığını öğreniyor, güzelliğinin bir nevi parçası. Ve Kitty'nin kişisel aşk hayatıyla yaptığımız hikaye türlerini gezmemize gerçekten bayılıyorum. Duygularında neler olup bittiği konusunda dürüst olmak gerekirse, kendine alan verdiğini görmek harika. Tüm bunları göz önünde bulundurarak söyleyebiliriz ki, 'XO, Kitty' gerçek bir hikayeye dayanmasa da, hayata ve aşka dair gerçek gençlik mücadelelerini sunuyor.