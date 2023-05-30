Xiaomi'nin büyük bir adım atarak, Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümünü önümüzdeki günlerde 7 farklı model için yayınlayacağı haberi teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Bu son atakla, Xiaomi, Android 14'ün tanıtılmasından önce mevcut sürümün dağıtımını tamamlamayı planlıyor.

MIUI 14'ün Yayınlanacağı Modeller Neler?

MIUI 14 güncellemesi, Xiaomi'nin giriş ve orta segmente odaklanan 7 modeli için hazırlanıyor. Bu modeller; Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11E Pro, POCO M5s, Redmi Note 11, Redmi Note 11 NFC, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11S ve Redmi 10 olarak sıralanıyor.

MIUI 14 ile Kullanıcıları Neler Bekliyor?

MIUI 14, kullanıcıların sistemi daha verimli kullanabilmeleri adına çeşitli yenilikler getiriyor. Kullanmadığınız ama sistemin izin vermediği için kaldıramadığınız temel uygulamaları artık silebileceksiniz. Yeni foton motoru teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimi yüzde 22 oranında azalacak. Sistem performansı ve akıcılığı da MIUI 14 ile ciddi oranda artacak; Xiaomi'nin verilerine göre, MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığı görülüyor.

MIUI 14 ve "Süper Simgeler"

Yeni MIUI 14 ile birlikte "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenizi sağlayan bu özellik, daha canlı bir tema oluşturmayı mümkün kılıyor.

Bu gelişmeler, Xiaomi'nin Android dünyasındaki konumunu daha da güçlendirecek gibi görünüyor. Şimdi gözler, Android 14'ün tanıtılmasına çevrildi.

Yenigün Haber Merkezi