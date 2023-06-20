Xiaomi'nin ekran altı kamera teknolojilerine yönelik yatırımları devam ediyor. Çin'de alınan son patent, şirketin bu alanda ciddi adımlar attığını gösteriyor. Görseller, Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Mi Mix Alpha modeline benzer bir tasarımı ortaya koyuyor. Bu yeni tasarımda arka ve ön kameraların ekran altına yerleştirildiği görülüyor, bu da şeffaf ekranlarla ilgili yeni bir dönemi işaret ediyor.

Patent görsellerine göre, neredeyse 360 derecelik bir ekran yapısı dikkat çekiyor. Ancak ekranda belirli bir bölgede dikey bir şerit bulunuyor. Bu şerit, kameraların yerleştirildiği alanı temsil ediyor. Patent ayrıca, telefonun önünde bir adet ve arkasında üç adet olmak üzere ekran altı kameraların konumlandırılmasına vurgu yapıyor.

Xiaomi, geçtiğimiz yıl Mi Mix 4 modeliyle ekran altı kamera teknolojisini ticari olarak kullanmaya başlamıştı. Ancak arka kameralar için bu teknolojinin kullanımı, akıllı telefon endüstrisinde yeni bir çağın başlangıcını müjdeliyor.

Şu anki durumda, bazı Çinli üreticiler selfie kameralarını ekranın altına taşımayı başarmış olsa da, bu tür kameraların görüntü kalitesi, düşük ışık performansı ve uzun süreli çekim gibi bazı sorunları bulunuyor. Xiaomi'nin bu yeni patentinin, bu sorunları aşarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabileceği düşünülüyor.

Ancak unutulmamalıdır ki, bu patent sadece bir başvuru aşamasındadır ve görseller gerçek bir cihazı yansıtmamaktadır. Xiaomi'nin bu teknolojiyi ne zaman ve nasıl kullanacağı ise henüz net değildir.

Xiaomi'nin ekran altı kamera teknolojisi üzerindeki çalışmaları, mobil sektörde heyecan uyandırmaya devam ediyor. Şirketin yeni patent alması, şeffaf ekranlı telefonlar ve gelişmiş kamera deneyimi arayan kullanıcılar için umut verici bir adım olarak değerlendirilebilir. Xiaomi'nin gelecekte bu teknolojiyi nasıl uygulayacağı ve kullanıcılar üzerindeki etkisi merakla bekleniyor