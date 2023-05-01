Teknoloji devi Xiaomi, yeni cihazı Redmi Note 12R Pro'yu Çin'de piyasaya sürdü. Cihaz, yüksek performansı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Redmi Note 12R Pro, 6,67 inçlik OLED ekranıyla öne çıkıyor. 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan ekran, 1200 nit maksimum parlaklık seviyesine sahip. Bu sayede kullanıcılara yüksek kaliteli bir görüntü deneyimi sunuyor.

Cihazın güç kaynağı sekiz çekirdekli Snapdragon 4 Gen 1 işlemci, 12GB LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 2.2 dahili depolama birleşiminden oluşuyor. Bu sayede cihaz, yüksek performans gerektiren uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

Redmi Note 12R Pro'nun kamera özellikleri de oldukça etkileyici. Arka kamerada 48MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön kameraysa 16MP çözünürlük sunuyor. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryaya sahip.

Cihazda suya ve toza karşı dayanıklılık için IP53 derecesi bulunuyor. Ayrıca güvenlik amacıyla güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü de mevcut.

Redmi Note 12R Pro, siyah, beyaz ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Şimdilik sadece Çin'de satışa sunulan cihazın küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

30.000TL bandında satıılıyor

Ekran: 6,67 inç, OLED, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz, 1200 nit maksimum parlaklık

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1

Bellek: 12GB

Depolama: 256GB

Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 33W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya

Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi, çift SIM kart desteği, Bluetooth v5.1, GPS, 3,5 mm ses jakı, kızılötesi sensör, Type-C

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 UI

Renk: Siyah, Beyaz, Altın

Boyutlar: 165.88×76.21×7.98 mm

Ağırlık: 188 gram

Redmi Note 12R Pro fiyatı:

12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip olan Redmi Note 12R Pro, 290 dolar fiyat etiketiyle Çin’de piyasaya sürüldü. Telefonun Türkiye’de satılıp satılmayacağı bilinmiyor. Eğer satılacaksa, ülkemiz pazarına 6 bin TL fiyatıyla girebilir. Tabii buna vergiler dahil değil.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Telefonun özellerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.