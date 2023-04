Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 12 Turbo'yu nihayet tanıttı. Telefon hakkında ortaya sızıntılar kullanıcıları bir hayli heyecanlandırmıştı. Redmi Note 12 Turbo, bazı üstün özelliklere sahip ve yakın zamanda duyurulan Qualcomm'un Snapdragon işlemcisi tarafından desteklenen ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor.

EKRAN ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 12 Turbo, 12 bit esnek OLED bir ekrana sahip. 6.67 inç olan bu ekran FHD+ çözünürlük ve 1.000 nit parlaklık sunuyor. Ayrıca ekran 120Hz yenileme hızını da destekliyor. Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunan cihaz, merkeze hizalanmış delikli kesime, daha ince çerçevelere sahip ve yüzde 93,45 ekran gövde oranı sunuyor. Ayrıca akıllı telefonun dayanıklılığını artırmak için dokuz adet iç ve dış gövde koruması ile donatılmıştır. Xiaomi geçtiğimiz günlerde akıllı telefon pazarına Redmi Note 12'yi dahil etti Cihazın sahip olduğu özellikler, Türkiye'de sunulacak olan fiyat etiketi için oldukça merak uyandırmıştı. Uygun fiyata yüksek performans sağlayan cihaz arayışında olan kullanıcılar, rotalarını Xiaomi'nin Redmi Note 12 cihazına çevirdi.

REDMİ NOTE 12 ÖZELLİKLERİ

Serinin her bir üyesi kendi fiyat segmentinde beklentilerin ötesine geçiyor. Redmi Note 12 etkileyici performans ve gelişmiş eğlence deneyimi ile öne çıkıyor. Süper akıcı 120Hz AMOLED ekran kullanıcılara doğru renklere sahip çarpıcı görüntü kalitesi sunuyor. Snapdragon 685 Mobile Platform sayesinde işlemler akıcı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilirken, gelişmiş güç verimliliği çoklu görevlerin kolayca yapılmasına olanak tanıyor. Redmi Note 12, 33W hızlı şarj ve 5.000mAh (tip) uzun ömürlü pil özelliğine sahip. Dolayısıyla kullanıcılar pil endişesi olmadan daha fazla uygulama kullanabiliyor ve daha fazla fotoğraf çekebiliyor. Buna yapay zeka destekli üst düzey üçlü kamera kurulumu, çarpıcı Gece Modu özelliği ve bir dizi kullanışlı eğlenceli özellik ve filtre eklendiğinde, her iki cihaz da bir zamanlar yalnızca amiral gemisi telefonlarda bulunan kamera gücünü bütçe dostu fiyatlarla daha fazla kullanıcıya ulaştırıyor. Redmi Note 12'nin arkasında 50 MP ana kamera bulunuyor. Bu kameranın hemen yanında ise 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü bulunan kameralar yer alıyor. Cihazın ön kameralara baktığımızda ise 8 MP selfie kamerasını görüyoruz. Redmi Note 12, 33W hızlı şarj ve 5.000mAh (tip) uzun ömürlü pil özelliğine sahip. Dolayısıyla kullanıcılar pil endişesi olmadan daha fazla uygulama kullanabiliyor ve daha fazla fotoğraf çekebiliyor. Buna yapay zeka destekli üst düzey üçlü kamera kurulumu, çarpıcı Gece Modu özelliği ve bir dizi kullanışlı eğlenceli özellik ve filtre eklendiğinde, her iki cihaz da bir zamanlar yalnızca amiral gemisi telefonlarda bulunan kamera gücünü bütçe dostu fiyatlarla daha fazla kullanıcıya ulaştırıyor.

REDMİ NOTE 12 PRO ÖZELLİKLERİ

Çarpıcı anlar için çeşitli film tarzlarına sahip 108MP’lik profesyonel kalitede kamera Redmi Note 12 Pro, her anı çarpıcı ayrıntılarla yakalamak için profesyonel düzeyde bir kamerayla geliyor. Redmi Note 12 Pro, 1/1,52 inç Samsung sensörün yanı sıra 9'u 1 arada piksel gruplama ve çift doğal ISO ile portre çekimlerinde doğal bir bokeh efekti oluşturmaya olanak tanıyan 2MP derinlik kamerasına sahip. Redmi Note 12 Pro, FilmCamera filtreleri ve ProCut özelliği ile üreticiliği yeni bir seviyeye taşıyor. Kameralar tüm ışık koşullarında net görüntüler sunarken, keskin ve doğal görünümlü selfie'ler için 16MP ön kamera içeriyor. EKRAN ÖZELLİKLERİ Redmi Note 12 Pro'da, akıcı kaydırma ve gecikmesiz geçişler için 120Hz ekran yenileme hızına sahip büyük bir 6,67 inç FHD+ AMOLED Nokta Ekran bulunuyor. Ayrıca birinci sınıf görsel ve işitsel deneyim için Dolby Vision ve Dolby Atmos sürükleyici ses teknolojisi desteği de sunuyor.

YÜKSEK PERFORMANS

8GB+256GB depolama alanıyla gelen Redmi Note 12 Pro artık daha erişilebilir bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Snapdragon 732G ve 67W turbo şarj ile donatılan Redmi Note 12 Pro, kullanıcıların her yere gidebilmeleri, her şeyi yapabilmeleri ve hiçbir anı kaçırmamaları için sosyal medya etkinlikleri, fotoğrafçılık, video çekimi ve daha fazlası için kolayca uzun süreli kullanım sağlayan büyük bir 5.000mAh pil ve 67W turbo şarj özelliğine sahip.

REDMİ NOTE 12 AİLESİNİN TÜRKİYE FİYATI

Xiaomi tarafından pazara sunulacak olan Redmi Note 12'nin Türkiye fiyatı açıklandı. Cihaz özelliklerine göre diğer Android telefonlarından daha uygun bir fiyata geliyor. Redmi Note 12'nin 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 8.499 TL Redmi Note 12 Pro 8GB Ram, 256 GB depolama alnına sahip modelin fiyatı 10.999 TL olarak belirlendi.

SATIŞ 16 NİSAN’DABAŞLIYOR

Buna göre Xiaomi’nin iddialı modellerinden Redmi Note 12 Pro’nun satışı 16 Nisan’da başlayacak.

