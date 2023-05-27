Redmi K60 Ultra'nın Sızdırılan Şemaları: Büyük Kameralar ve İnce Çerçeveler

Sızdırılan şemalara göre, Redmi K60 Ultra, ön panelinde incecik bir çerçeve ve ekranın üst orta kısmında delikli kamera tasarımına sahip olacak. Arka panelde ise devasa boyuttaki iki kamera sensörünün yer aldığı bir kare kamera modülü bulunacak. Üçüncü bir kamera da cihazın arka panelinde yer alacak, ancak bu kamera daha küçük boyutta olacak ve dolayısıyla bu sensörün 2 MP'lik bir makro kamera olduğu düşünülüyor.

Redmi K60 Ultra'nın Daha Önceden Sızdırılan Teknik Özellikleri

Sızdırılan tasarım şemalarının yanı sıra, Redmi K60 Ultra'ya ait bazı teknik özellikler de daha önce paylaşılmıştı. Bu özellikler şunları içeriyor:

1.5K çözünürlüğünde, 144 Hz tazeleme hızına sahip bir AMOLED ekran

Dimensity 9200 yonga seti

Bu sızıntılar, Redmi K60 Ultra'nın hem tasarım hem de teknik özellikler açısından oldukça etkileyici bir cihaz olacağını öne sürüyor. Ancak Xiaomi'nin bu yeni modeli hakkında resmi bir duyuru yapması bekleniyor. Bu nedenle, sızdırılan bilgilerin tamamen doğru olduğunu doğrulamak için bu duyurunun yapılmasını beklemeliyiz.

Yenigün Haber Merkezi