Akıllı telefon pazarında sürekli olarak yeni modeller tanıtıldığı bir dönemde, bazı cihazların donanım açısından yeni sürümleri çalıştırmakta zorlanması nedeniyle yazılım desteği sonlanabiliyor. Xiaomi, kullanıcılarına genellikle iki yıl boyunca yazılım desteği sağlıyor. Ancak, şirketin resmi web sitesinde yer alan EOS listesi, güncelleme desteği sona eren cihazları kullanıcılara duyuruyor.

Xiaomi'nin EOS listesine eklenen telefonlar artık MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacaklar. Ancak, ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda güncelleme alabilecekler. Bu kapsamda, Xiaomi Note 10 Lite modeli de güncelleme desteğini kaybedenler arasına eklendi.

Xiaomi, güncelleme desteği sona eren modelleri düzenli olarak güncelleyerek kullanıcılarına bilgi veriyor. Şirket, yeni modelleri ve donanımsal sınırlamaları göz önünde bulundurarak yazılım desteğini güncelliyor.

Sonuç olarak, güncelleme desteği sona eren Xiaomi modelleri arasında Mi serisi, Redmi serisi ve POCO serisi gibi birçok popüler cihaz bulunuyor. Kullanıcılar, güncelleme desteğini kaybeden cihazlarında artık yeni özelliklerden ve güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacaklar.

Bu gelişme, kullanıcıların cihazlarını uzun vadeli kullanma planları yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi'nin güncelleme desteği konusunda daha şeffaf bir iletişim sağlaması ve kullanıcılarını bilgilendirmesi bekleniyor

İşte güncelleme desteği biten tüm Xiaomi modelleri

Mi 1 Mi 2 Mi 2A Mi 3 Mi 4 Mi 4S Mi 4C Mi 5 Mi 5S Mi 5S Plus Mi 5C Mi 5X Mi 6 Mi 6X Mi 8 Mi 8 Lite Mi 8 SE Mi 8 UD Mi 8 Pro Mi 8 Explore Edition Mi 9 Mi 9 Lite Mi 9 Pro 5G Mi 9T Pro Mi 9 SE Mi CC 9 Mi CC 9e Mi CC 9 Pro Mi Note Mi Note 2 Mi Note 3 Mi Note Pro MIX MIX 2 Mi MAX Mi MAX 2 Mi MAX 3 Mi A1 Mi A2 Mi A2 Lite Mi A3 (Android One) Mi Pad Mi Pad 2 Mi Pad 3 Mi Pad 4 Mi Pad 4 Plus MIX 2S Mi MIX 2S MIX 3 Mi MIX 3 Mi PLAY Mi Note 10 Mi 10 Lite zoom (CN) Xiaomi Note 10 Lite Redmi 1 Redmi 1S Redmi 2 Redmi 2A Redmi 3 Redmi 3S Redmi 3X Redmi 4 Redmi 4X Redmi 4A Redmi 5 Redmi 5 Plus Redmi 5A Redmi Note 1 Redmi Note 1S Redmi Note 2 Redmi Note 2 Pro Redmi Note 3 Redmi Note 4 Redmi Note 4X Redmi Note 5 Redmi Note 5A Redmi Note 5 Pro Redmi Pro Redmi 6 Redmi 6 Pro Redmi 6A Redmi Note 6 Pro Redmi S2 Redmi Y2 Redmi Go Redmi Note 7 Redmi Note 7S Redmi Note 7 Pro Redmi K20 Redmi 7 Redmi Y3 Redmi K20 Pro Redmi 7A Redmi 8 Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8T Redmi 8A Redmi Note 8 (ID) Redmi 8A Dual Redmi Note 8 (IN) Redmi Note 8 (GLOBAL) Redmi Note 8 (CN) Redmi K30 Redmi K30 5G Redmi K30 5G Speed POCO F1 POCO PHONE F1 POCO X2

Yenigün Haber Merkezi