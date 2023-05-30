Akıllı telefon pazarında sürekli olarak yeni modeller tanıtıldığı bir dönemde, bazı cihazların donanım açısından yeni sürümleri çalıştırmakta zorlanması nedeniyle yazılım desteği sonlanabiliyor. Xiaomi, kullanıcılarına genellikle iki yıl boyunca yazılım desteği sağlıyor. Ancak, şirketin resmi web sitesinde yer alan EOS listesi, güncelleme desteği sona eren cihazları kullanıcılara duyuruyor.

Xiaomi'nin EOS listesine eklenen telefonlar artık MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacaklar. Ancak, ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda güncelleme alabilecekler. Bu kapsamda, Xiaomi Note 10 Lite modeli de güncelleme desteğini kaybedenler arasına eklendi.

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Xiaomi, güncelleme desteği sona eren modelleri düzenli olarak güncelleyerek kullanıcılarına bilgi veriyor. Şirket, yeni modelleri ve donanımsal sınırlamaları göz önünde bulundurarak yazılım desteğini güncelliyor.

Sonuç olarak, güncelleme desteği sona eren Xiaomi modelleri arasında Mi serisi, Redmi serisi ve POCO serisi gibi birçok popüler cihaz bulunuyor. Kullanıcılar, güncelleme desteğini kaybeden cihazlarında artık yeni özelliklerden ve güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacaklar.

Bu gelişme, kullanıcıların cihazlarını uzun vadeli kullanma planları yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi'nin güncelleme desteği konusunda daha şeffaf bir iletişim sağlaması ve kullanıcılarını bilgilendirmesi bekleniyor

İşte güncelleme desteği biten tüm Xiaomi modelleri

  1. Mi 1
  2. Mi 2
  3. Mi 2A
  4. Mi 3
  5. Mi 4
  6. Mi 4S
  7. Mi 4C
  8. Mi 5
  9. Mi 5S
  10. Mi 5S Plus
  11. Mi 5C
  12. Mi 5X
  13. Mi 6
  14. Mi 6X
  15. Mi 8
  16. Mi 8 Lite
  17. Mi 8 SE
  18. Mi 8 UD
  19. Mi 8 Pro
  20. Mi 8 Explore Edition
  21. Mi 9
  22. Mi 9 Lite
  23. Mi 9 Pro 5G
  24. Mi 9T Pro
  25. Mi 9 SE
  26. Mi CC 9
  27. Mi CC 9e
  28. Mi CC 9 Pro
  29. Mi Note
  30. Mi Note 2
  31. Mi Note 3
  32. Mi Note Pro
  33. MIX
  34. MIX 2
  35. Mi MAX
  36. Mi MAX 2
  37. Mi MAX 3
  38. Mi A1
  39. Mi A2
  40. Mi A2 Lite
  41. Mi A3 (Android One)
  42. Mi Pad
  43. Mi Pad 2
  44. Mi Pad 3
  45. Mi Pad 4
  46. Mi Pad 4 Plus
  47. MIX 2S
  48. Mi MIX 2S
  49. MIX 3
  50. Mi MIX 3
  51. Mi PLAY
  52. Mi Note 10
  53. Mi 10 Lite zoom (CN)
  54. Xiaomi Note 10 Lite
  55. Redmi 1
  56. Redmi 1S
  57. Redmi 2
  58. Redmi 2A
  59. Redmi 3
  60. Redmi 3S
  61. Redmi 3X
  62. Redmi 4
  63. Redmi 4X
  64. Redmi 4A
  65. Redmi 5
  66. Redmi 5 Plus
  67. Redmi 5A
  68. Redmi Note 1
  69. Redmi Note 1S
  70. Redmi Note 2
  71. Redmi Note 2 Pro
  72. Redmi Note 3
  73. Redmi Note 4
  74. Redmi Note 4X
  75. Redmi Note 5
  76. Redmi Note 5A
  77. Redmi Note 5 Pro
  78. Redmi Pro
  79. Redmi 6
  80. Redmi 6 Pro
  81. Redmi 6A
  82. Redmi Note 6 Pro
  83. Redmi S2
  84. Redmi Y2
  85. Redmi Go
  86. Redmi Note 7
  87. Redmi Note 7S
  88. Redmi Note 7 Pro
  89. Redmi K20
  90. Redmi 7
  91. Redmi Y3
  92. Redmi K20 Pro
  93. Redmi 7A
  94. Redmi 8
  95. Redmi Note 8 Pro
  96. Redmi Note 8T
  97. Redmi 8A
  98. Redmi Note 8 (ID)
  99. Redmi 8A Dual
  100. Redmi Note 8 (IN)
  101. Redmi Note 8 (GLOBAL)
  102. Redmi Note 8 (CN)
  103. Redmi K30
  104. Redmi K30 5G
  105. Redmi K30 5G Speed
  106. POCO F1
  107. POCO PHONE F1
  108. POCO X2

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