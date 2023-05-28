Günümüzün teknoloji devlerinden Xiaomi, bazı akıllı telefonlarının destek listesinden çıkarılacağını duyurdu. Peki, bu hangi modelleri etkiliyor ve bu durum kullanıcıları nasıl etkileyecek? Xiaomi'nin son hamlesi, akıllı telefon piyasasında nasıl bir değişikliğe sebep olacak? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Xiaomi, Beş Akıllı Telefon Modelini Destek Listesinden Çıkarıyor: İşte Güncelleme Almayacak Modeller

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir daha güncelleme almayacak akıllı telefonlar listesini genişletti. Beş modelini daha EOS (End of Support, Destek Sonu) listesine ekleyen Xiaomi, söz konusu cihazlara daha fazla güncelleme sunmayacağını duyurdu. İşte güncelleme almayacak modellerin tam listesi:

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9S Pro

Redmi Note 9S Pro Max

Bu beş model, artık herhangi bir güncelleme almayacak. Bu, güvenlik yamalarından Android işletim sistemi güncellemelerine ve MIUI arayüz güncellemelerine kadar her şeyi kapsıyor.

Destek Sonu Olan Modellere Sahip Kullanıcılara Yeni Modellere Geçmeleri Öneriliyor

Genelde, üreticiler, destek sonuna ulaşan cihazların güvenlik açısından riskli hale gelmeye başladığında kullanıcılarına daha yeni ve güncellenmiş akıllı telefon modellerine geçmelerini tavsiye ederler.

Redmi Note 9 serisi, 30 Nisan 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştü ve Xiaomi, aynı yılın Nisan ayının sonunda Mi Note 10 Lite modelini tanıtmıştı. Bu modeller, hepsi aynı anda EOS listesine eklendi.

Yenigün Haber Merkezi