Teknoloji dünyasının devleri arasında yer alan Çinli marka Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 14 Pro hakkında sızdırılan bilgiler, mobil teknoloji severlerin kalbini daha şimdiden çalmayı başarıyor. Beklenenin çok ötesinde özellikleri, sınırları zorlayan işlemci performansı ve çarpıcı tasarımı ile Xiaomi 14 Pro, teknoloji dünyasında yeni bir çağın kapılarını aralıyor gibi görünüyor. Merakla beklenen bu yeni model, hangi özellikleri ile ön plana çıkacak? Xiaomi'nin yeni amiral gemisine dair sızan ilk bilgiler neler? İşte detaylar...

Xiaomi 14 Pro: Yeni Amiral Gemisi Modeli Yolda

İlk olarak Çin pazarında tanıtılan ve ardından dünya çapında ilgi gören Xiaomi 13 Pro'nun yerini alması beklenen Xiaomi 14 Pro, firma tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Sızan bilgilere göre, bu yeni model, ince çerçeveleri ve ekran deliğine yerleştirilmiş selfie kamerası ile dikkat çekecek. Cihazın kavisli kenarları ise onu modern bir seçenek haline getirecek.

Gelişmiş Teknoloji: Snapdragon 8 Gen 3 ve Yüksek Kapasiteli Pil

Xiaomi 14 Pro, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Cihaz ayrıca 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5.000 mAh bir bataryaya sahip olacak. Bu özellikler, yeni modelin performans ve kullanım süresi konusunda iddialı olacağını gösteriyor.

Xiaomi 13 ve 13 Pro: Önceki Modellerin Teknik Detayları

Xiaomi'nin 2022 amiral gemisi modelleri olan Xiaomi 13 ve 13 Pro, yüksek performansları ve kaliteli özellikleri ile dikkat çekmişti. Xiaomi 13, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 67W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj destekli 4.500 mAh pil, 32 megapiksel selfie kamerası ve üçlü arka kamera sistemi ile donatılmıştı. Xiaomi 13 Pro ise, daha büyük bir ekran, güçlü Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, daha yüksek kapasiteli 4.820 mAh pil ve gelişmiş kamera özellikleri ile gelmişti.

Xiaomi 14 Ultra: Beklenen Diğer Model

Xiaomi 14 serisi hakkındaki söylentiler sadece 14 Pro ile sınırlı kalmıyor. Xiaomi'nin aynı zamanda Xiaomi 14 Ultra modeli üzerinde de çalıştığı ve bu modelin, kamera özellikleri konusunda iddialı olacağı söylentiler arasında. Bu durum, Xiaomi'nin 14 serisinde kendi segmentlerinde lider olacak çok sayıda model sunmayı planladığını gösteriyor.

Yenigün Haber Merkezi