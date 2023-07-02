Xiaomi'nin merakla beklenen amiral gemisi Xiaomi 13T Pro, henüz resmi olarak tanıtılmadan Amazon'da listelendi ve fiyatıyla şaşırttı. Bu üst düzey cihazın hangi özelliklere sahip olacağı ve kullanıcılara neler sunacağı konusunda heyecan dorukta. Peki, Xiaomi 13T Pro'da ne tür özellikler bekliyoruz? Fiyat performans oranı nasıl olacak? Hangi işlemci ve kamera sistemine sahip olacak? İşte merak edilen tüm detaylar ve çok daha fazlası...

Xiaomi 13T Pro Beklenmeden Listelendi

Xiaomi'nin amiral gemisi Xiaomi 13T Pro, henüz tanıtılmadan Amazon'da listelendi. Temmuz ayında tanıtılması ve Eylül'de satışa sunulması beklenen bu cihaz, üst seviye bir model olarak kullanıcılara sunulacak.

13T Serisi Fiyatları Amazon'da Sızdı

Xiaomi'nin resmi lansman tarihini henüz açıklamamasına rağmen, Xiaomi 13T serisi hakkındaki sızıntılar devam ediyor. Amazon İngiltere'de listelenen Xiaomi 13T Pro, 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanıyla birlikte 799 Sterlin (1015 dolar veya 26 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu fiyat, 13T Pro'yu premium bir cihaz konumuna getiriyor. Xiaomi 13T'nin ise 599 Sterlin fiyatla listeleneceği belirtiliyor.

Xiaomi 13T Serisinin Beklenen Özellikleri

Xiaomi 13T serisinde yer alacak olan her iki telefonun da 6.67 inç boyutunda 144Hz AMOLED ekran taşıması bekleniyor. 13T Pro modelinin Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden, 13T modelinin ise Dimensity 9200 yonga setinden güç alacağı tahmin ediliyor. Ayrıca serinin, Leica kameralarla donatılacağı da gelen bilgiler arasında.

Xiaomi 13T Pro'nun İşletim Sistemi ve Güncelleme Süresi

Xiaomi 13T Pro'nun, kutusundan Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemiyle çıkacağı söyleniyor. Xiaomi'nin dört yıl boyunca güncelleme desteği sunacağını düşünürsek, 13T Pro uzun yıllar boyunca güçlü bir seçenek olmaya devam edecek.

Xiaomi 13T Serisinin Beklenen Çıkış Tarihi

Xiaomi henüz 13T ailesi hakkında resmi bir bilgi vermedi. Ancak, serinin Temmuz ayında tanıtılması ve Eylül'de Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken Xiaomi 13T Pro, pazardaki en güçlü modellerden biri olma yolunda ilerliyor