Xiaomi 13 Ultra Tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Çin'in en büyük telefon üreticilerinden birisi olan Xiaomi, en yeni telefonu Xiaomi 13 Ultra modelini resmen tanıttı. Xiaomi, düzenlediği etkinlik kapsamında tanıttığı yeni telefonunun özellikle kamera yeteneklerinin üzerinde durdu. Leica ile işbiliği yapan firma, Xiaomi 13 Ultra modelinde dünyanın ilk değişken diyaframlı 1 inçlik kamera sensörünü getiriyor.

Xiaomi 13 Ultra kamera konusunda rakipsiz 

Xiaomi 13 Ultra Tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Firma, Leica ile yapılan ortaklıkla birlikte Xiaomi 13 Ultra modeline 1 inçlik değişken diyafram açıklığına sahip bir sensörü konumlandırıyor. Sony imzalı IMX989 sensörü arakadaki dörtlü kameranın kalbinde yer alacak. Bu sensör sahneye bağlı olarak f/1.9'dan f/4.0'a geçebilecek. Dolayısıyla ışık konusunda optiğin çok daha hassas olduğunu belirtebilir ve düşük ışık performansının oldukça güçlü olacağını söyleyebiliriz. Xiaomi ayrıca arkada üç Sony IMX858 kameraya yer veriyor. Bu üç kamera ultra geniş, telefoto ve periskop lenslerden oluşuyor. Üç kamera da 50 MP çözünürlüğe sahip ve hepsinde de Leica lensler yer alıyor. 5cm makro çekebilen kamera hariç tüm sensörlerde OIS desteğinin olduğunu da aktaralım.
Xiaomi 13 Ultra Tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Xiaomi etkinlikte genellikle 13 Ultra'yı Apple iPhone 14 Pro Max ile karşılaştırdı. Kamera örneklerinde de yine bu kıyaslama temel alındı, ayrıca Huawei P60 Pro'da dahil edildi. Xiaomi tarafından paylaşılan örneklere bakarsak 13 Ultra, rakiplerini farkla geride bırakmayı başarıyor. Ancak elbette bu test sonuçlarını çok dikkate almak gerekmiyor zira en tutarlı sonuçları bağımsız testlerden sonra göreceğiz.
Xiaomi 13 Ultra Tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Donanım tarafındaysa Qualcomm'un en güçlü yongası Snapdragon 8 Gen 2 telefonun merkezinde yer alıyor. Xiaomi ayrıca 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanıyla bu merkezi güçlendiriyor. Xiaomi, telefonun içerisinde özel bir sıvı soğutma sistemi kurduğunu ve iPhone 14 Pro Max’e kıyasla böylece yüzde 6’ya varan daha serin çalıştığını aktarıyor. Firmaya göre daha serin çalışan yonga oyun performansını da pozitif etkiliyor. Ekran tarafındaysa 6,73 inç WQHD+ AMOLED LTPO panele sahibiz. Bu ekran 1-120Hz uyarlanabilir yenileme hızına ve 2600 nit gibi çok yüksek maksimum parlaklık seviyesine sahip.
Xiaomi 13 Ultra Tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Android 13 ve MIUI 14 birlikte kutudan çıkan telefonun tüm bu yetenekleri 5.000 mAh büyüklüğündeki pil ile karşılanıyor. Telefonun bataryası 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekliyor. Hızlı şarj sayesinde 34 dakikada yüzde 100 şarj olan telefon, ek olarak, %1 şarja düştüğünde özel bir mod aracılığıyla 60 dakikaya kadar dayanabiliyor. Bu arada kutundan şarj cihazının çıktığını da söyleyelim. Bunların yanında Xiaomi 13 Ultra, Bluetooth 5.3'ü desteklerken suya ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikasına da sahip. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, USB 3.2 Gen 1, ekran altı optik parmak izi tarayıcı diğer özellikler arasında yer alıyor.

Xiaomi 13 Ultra fiyatı

Xiaomi 13 Ultra Tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Xiaomi'nin yeni Ultra telefonu ilk olarak Çin'e geliyor ve cihaz "önümüzdeki birkaç ay" içinde çeşitli küresel pazarlara çıkış yapacak. Xiaomi 13 Ultra, siyah, beyaz ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacak. Xiaomi 13 Ultra Türkiye fiyatı açıklanmadı ancak vergiler dahil edildiğinde telefonun tahmini 33.699 TL dolaylarında bir fiyat ile pazara girmesini bekleyebiliriz.
  • 12 GB RAM + 256 GB depolama: 872 dolar
  • 16 GB RAM + 512 GB depolama: 945 dolar
  • 16GB RAM + 1TB depolama: 1.061 dolar

Xiaomi 13 Ultra özellikleri

Xiaomi 13 Ultra Tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
  • Ekran: 6.73 inç 120Hz 1440 x 3200 AMOLED
  • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
  • RAM: 12 GB / 16 GB RAM
  • Depolama: 250 GB / 512 GB / 1 TB
  • Arka kamera: 50 MP, f/1.8, 23mm 1.0" Hyper OIS + 50 MP 12mm, f/1.8  + 50 MP 120mm, 5x periskop (OIS), f/3.0 + 50 MP 75mm, 3.2x periskop (OIS), f/1.8
  • Ön kamera: 32 MP f/2.4,
  • Batarya: 5000 mAh, 90W kablolu ve 50W kablosuz