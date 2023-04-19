Xiaomi 13 Ultra kamera konusunda rakipsiz
Xiaomi 13 Ultra fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 872 dolar
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 945 dolar
- 16GB RAM + 1TB depolama: 1.061 dolar
Xiaomi 13 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.73 inç 120Hz 1440 x 3200 AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 12 GB / 16 GB RAM
- Depolama: 250 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8, 23mm 1.0" Hyper OIS + 50 MP 12mm, f/1.8 + 50 MP 120mm, 5x periskop (OIS), f/3.0 + 50 MP 75mm, 3.2x periskop (OIS), f/1.8
- Ön kamera: 32 MP f/2.4,
- Batarya: 5000 mAh, 90W kablolu ve 50W kablosuz
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