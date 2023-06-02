Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 13 Ultra'nın küresel piyasaya girişi yaklaşıyor. Xiaomi 13 Ultra, donanımı ve teknolojisiyle birçok kişinin dikkatini çekecek gibi görünüyor. Özellikle dikkat çeken 1 inç büyüklüğündeki kamera sensörü, yüksek çözünürlük ve yenileme hızına sahip ekranı, güçlü işlemcisi ve geniş depolama kapasitesi ile bu model, akıllı telefon pazarında yeni bir standart belirlemeye aday. Xiaomi 13 Ultra, 8 Haziran'da küresel pazara giriş yapacak ve çeşitli avantajlarla birlikte gelecek. Öyleyse, bu devrim niteliğindeki teknolojik adımla Xiaomi'nin yeni dönemi nasıl şekillendireceğini görelim.

Xiaomi 13 Ultra'nın özellikleri arasında, 6.73 inç boyutunda bir LTPO AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, QHD+ çözünürlük ve 2.600 nit tepe parlaklık değeri yer alıyor. Bu özellikler, Xiaomi 13 Ultra'yı pazarın en parlak telefonlarından biri haline getiriyor.

Telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacak ve bu işlemci, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilecek. Xiaomi 13 Ultra'nın en ilgi çekici özelliği ise, 1 inç boyutlarında değişken diyafram açıklığına (f1.9-f4.0) sahip Sony IMX 989 birincil sensöre sahip olmasıdır. Bu sensöre, ultra geniş, telefoto ve periskop lenslerden oluşan üç adet 50 MP Sony IMX 858 kamera eşlik edecek.

Diğer özellikler arasında Android 13 tabanlı MIUI 14, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5.000mAh pil, Wi-Fi 6 ve 5G desteği bulunmaktadır. Küresel pazarda 12GB RAM ve 512GB depolama sürümü ile piyasaya sürülmesi beklenen cihazın fiyatı 1.299 euro'dan başlayacak. Satışa sunulacak renk seçenekleri arasında siyah ve yeşil bulunuyor.

Yenigün Haberi Merkezi