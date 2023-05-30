Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 13 Ultra'nın beklenenden çok daha uygun bir fiyatla piyasaya sürülebileceğini duyurdu. Bu haber, teknoloji severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Peki, Xiaomi 13 Ultra'nın fiyatı ne kadar olacak? Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? Detaylar merakla bekleniyor.

Xiaomi 13 Ultra beklenenden çok daha ucuza gelebilir!

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 13 Ultra'nın fiyatıyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Avrupalı tedarikçilerin verdiği bilgilere göre, bu telefon beklenenden çok daha uygun bir fiyatla piyasaya çıkabilir. Bu durum, kullanıcılar arasında büyük bir merak uyandırıyor.

2023 ilk çeyrekte en çok satan üst seviye akıllı telefon modelleri açıklandı

Canalys tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2023'ün ilk çeyreğinde en çok satan üst seviye akıllı telefon modelleri açıklandı. Listenin başını iPhone 14 Pro Max çekerken, ikinci sırada iPhone 14 Pro ve üçüncü sırada iPhone 13 yer alıyor. Android modellerin de yer aldığı listede Samsung Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S23 gibi modeller dikkat çekiyor. Bu veriler, akıllı telefon sektöründeki rekabeti ve tüketici tercihlerini yansıtıyor.

Xiaomi 13 Ultra: Beklenenden Uygun Fiyatla Geliyor!

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 13 Ultra, Avrupa lansmanına hazırlanırken fiyat konusunda heyecan uyandırmaya başladı. Avrupalı tedarikçilerin verdiği bilgilere göre, Xiaomi 13 Ultra beklenenden daha uygun bir fiyatla piyasaya sunulabilir. Bu durum, kullanıcılar arasında büyük bir ilgi ve beklenti yaratıyor.

2022'de en çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı

Counterpoint Research'ün verilerine göre, 2022 yılında küresel olarak en çok satan akıllı telefon modeli Apple'ın iPhone 13 oldu. iPhone 13 Pro Max ikinci sırada yer alırken, iPhone 14 Pro Max üçüncü sırayı aldı. Bu veriler, Apple'ın popülerliğini ve tüketici talebini yansıtırken, diğer markaların da rekabetçi bir pazarda mücadele ettiğini gösteriyor.

Borsada banka rallisi

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde yaşanan hızlı yükseliş, borsada banka rallisini tetikliyor. Bankacılık hisselerinde görülen hızlı yükseliş, borsanın genelinde olumlu bir etki yaratıyor. Yeni dönemde bankalara yönelik regülasyonların gevşeyeceği beklentisiyle bankacılık endeksinde günlük yükseliş oranları artıyor. Bu durum, yatırımcılar arasında büyük bir ilgi çekiyor ve banka hisselerinin değer kazanmasına neden oluyor.

Dolar/TL tarafında yükseliş sürüyor

Borsadaki ralliye paralel olarak dolar/TL kurunda da hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Seçim sonrası dolar/TL kurunun 20 seviyesinin üzerinde seyretmesi ve hızlı çıkışlar göstermesi, piyasalarda dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcıların ve işlemcilerin döviz piyasasında yaşanan gelişmelere odaklanmasına neden oluyor.

Yenigün Haber Merkezi