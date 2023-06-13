Starfield, uzun süredir merakla beklenen bir oyun ve 6 Eylül'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Xbox Game Studios başkanı Matt Booty, Giant Bomb'a verdiği bir röportajda, oyunun bug sayısının oldukça düşük olacağını ifade etti. Ayrıca, eğer oyun bugün çıkmış olsaydı, şimdiye kadar çıkmış Bethesda oyunları arasında en az bug'a sahip oyun olacağını söyledi.

Bethesda, geçmişte bazı oyunlarında teknik sorunlar ve bug'lar yaşamıştı. Özellikle Fallout 76 ve Skyrim, oyuncular arasında eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Bu nedenle, Starfield'ın en az bug'a sahip olacağının iddia edilmesi, oyun severler arasında yüksek beklentilere yol açmış durumda.

Starfield, Xbox ve PC platformları için ön siparişe açık durumda. Oyunun çıkışı heyecanla beklenirken, oyunseverler Starfield'ın beklentileri karşılayıp karşılamayacağını merakla bekliyor.

Bu açıklama, Starfield'a duyulan ilgiyi artırmış durumda. Oyun severler, 6 Eylül'de oyunun çıkışını sabırsızlıkla bekleyecek ve Booty'nin iddiasının doğruluğunu görmek için oyunu deneyimleyecekler.