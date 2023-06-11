Microsoft ve Porsche'nin işbirliği sonucunda hayata geçirilen Xbox Series X Porsche Edition konsolları, otomobil üreticisinin 75. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası. Ayrıca Porsche'nin sadece otomobil sektörüne değil, teknoloji dünyasına da damga vurduğunun bir göstergesi.

Porsche, 75. yıl dönümünü kutlarken, yalnızca otomobiller ve sanat sergileri ile sınırlı kalmayıp, teknoloji dünyasına da el attı. Microsoft ile işbirliği yapan Porsche, Xbox Series X konsollar için özel tasarımlar üretti. Bu konsolların her biri, Porsche'nin ikonik otomobillerinden ve Le Mans yarışlarında kullandığı arabalardan ilham alıyor. 1971 LeMans’ta kullanılan 917/20 “Pink Pig”, 917LH’nin “Hippi” tasarımı ve Le Mans yarışını kazanan 1970’in kırmızı ve beyaz çizgili tasarımı da dahil olmak üzere birçok ikonik Porsche 917 otomobilinin görünümü Xbox modellerinde öne çıkıyor.

Özellikle model otomobil koleksiyonerleri için bilindik olan Porsche Mobil 1, Martini ve Rossi otomobillerinin tasarımları da konsollarda yer alıyor. Etkinlikte en çok öne çıkan model, Martini tasarımına sahip olan Xbox oldu. Konsol üzerinde kırmızı, mavi ve lacivert renklerinde şeritler öne çıkıyor.

Bu özel konsollar, sadece birkaç ülkede ve sınırlı adetlerde satılacak. Satışlar, Porsche tarafından düzenlenen bir çekiliş ile gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Porsche'nin anavatanı Almanya'daki 18 yaş ve üzeri katılımcılar, çekilişe katılabilecek.

Çekiliş başvuruları 8 Haziran 2023 tarihinde başladı ve 1 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Çekiliş sonucunda 75 talihli, bu özel Xbox Series X Porsche Edition konsollarının sahibi olacak. Bu özel konsolu kazanma şansını kaçırmamak için acele edin ve çekilişe katılın