Xbox Game Studios CEO'su Phil Spencer, yeni Xbox Series S modelinin oyuncularla çok yakında buluşacağını belirtti. Xbox Series S'in bu yeni sürümü, önceki 512 GB depolamaya sahip modeli ikiye katlayan 1 TB dahili depolama alanına sahip olacak. Microsoft, yeni konsolun fiyatının 349 dolar olacağını duyurdu.

Yeni Xbox Series S modeli, aynı zamanda karbon siyahı olarak adlandırılan yeni bir renk seçeneğine sahip. Bu koyu kaplama, hem Xbox Series X hem de Xbox Wireless Controller'ın mat kaplamasıyla uyumlu görünüyor.

Yeni Xbox Series S 1TB sürümünün ön siparişleri 1 Eylül'de başlayacak. Bu tarih, Bethesda'nın merakla beklenen oyunu Starfield'in çıkış tarihinden hemen sonra geliyor.

Hello tall, dark, and handsome 👋



Xbox Series S – 1TB available 9/1. Pre-order starts later today. #XboxShowcase pic.twitter.com/8bhFb5LJfJ