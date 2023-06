Oyuncuların tek bir abonelik ile yüzlerce oyunla buluşmasını sağlayan Xbox Game Pass servisinin oyun kütüphanesi, önümüzdeki günlerde daha da genişleyecek. Yeni eklenecek oyunlar belirlendi ve bu oyunların toplam değeri 2 bin TL'yi aşıyor.

Bu yeni oyunlar arasında yarış türündeki Need for Speed Unbound da bulunuyor ancak bu oyun sadece Ultimate abonelerine sunulacak. Bunun yanı sıra, FIST: Forged In Shadow Torch, Bramble: The Mountain King ve The Bookwalker: Thief of Tales gibi popüler oyunlar tüm abonelere sunulacak.

İşte Xbox Game Pass kütüphanesine yakın zamanda eklenecek olan oyunlar ve detayları;

Need for Speed Unbound (Cloud, PC, Xbox Series X) - 1.399,99 TL - 22 Haziran

The Bookwalker: Thief of Tales (Konsol, PC) - 22 Haziran

Bramble: The Mountain King (Cloud, Konsol, PC) - 85 TL - 27 Haziran

FIST: Forged In Shadow Torch (Cloud, PC, Xbox Series X) - 27 Haziran

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Konsol, PC) - 113 TL - 29 Haziran

Arcade Paradise (Konsol, PC) - 56,25 TL - 3 Temmuz

Sword and Fairy: Together Forever (Konsol, PC) - 575 TL - 5 Temmuz

Aynı zamanda 30 Haziran itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesinden aşağıdaki oyunlar kaldırılacak;

DJ Max Respect 5

Road 96

Matchpoint: Tennis Championships

Olija

Omori

Empire of Sin

Xbox Game Pass'in şu anki abonelik planları ve fiyatları ise aşağıdaki gibidir:

Ultimate (Bilgisayar + Konsol): 44.99 TL/ay (Xbox Live Gold ve EA Play dahil)

Bilgisayar: 29.99 TL/ay (EA Play dahil)

Konsol: 29.99 TL/ay

Yakın zamanda bu fiyatlarda bir artış bekleniyor