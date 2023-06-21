Oyuncuların tek bir abonelik ile yüzlerce oyunla buluşmasını sağlayan Xbox Game Pass servisinin oyun kütüphanesi, önümüzdeki günlerde daha da genişleyecek. Yeni eklenecek oyunlar belirlendi ve bu oyunların toplam değeri 2 bin TL'yi aşıyor.

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Bu yeni oyunlar arasında yarış türündeki Need for Speed Unbound da bulunuyor ancak bu oyun sadece Ultimate abonelerine sunulacak. Bunun yanı sıra, FIST: Forged In Shadow Torch, Bramble: The Mountain King ve The Bookwalker: Thief of Tales gibi popüler oyunlar tüm abonelere sunulacak.

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İşte Xbox Game Pass kütüphanesine yakın zamanda eklenecek olan oyunlar ve detayları;

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  • Need for Speed Unbound (Cloud, PC, Xbox Series X) - 1.399,99 TL - 22 Haziran
  • The Bookwalker: Thief of Tales (Konsol, PC) - 22 Haziran
  • Bramble: The Mountain King (Cloud, Konsol, PC) - 85 TL - 27 Haziran
  • FIST: Forged In Shadow Torch (Cloud, PC, Xbox Series X) - 27 Haziran
  • Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Konsol, PC) - 113 TL - 29 Haziran
  • Arcade Paradise (Konsol, PC) - 56,25 TL - 3 Temmuz
  • Sword and Fairy: Together Forever (Konsol, PC) - 575 TL - 5 Temmuz

Aynı zamanda 30 Haziran itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesinden aşağıdaki oyunlar kaldırılacak;

  • DJ Max Respect 5
  • Road 96
  • Matchpoint: Tennis Championships
  • Olija
  • Omori
  • Empire of Sin

Xbox Game Pass'in şu anki abonelik planları ve fiyatları ise aşağıdaki gibidir:

  • Ultimate (Bilgisayar + Konsol): 44.99 TL/ay (Xbox Live Gold ve EA Play dahil)
  • Bilgisayar: 29.99 TL/ay (EA Play dahil)
  • Konsol: 29.99 TL/ay

Yakın zamanda bu fiyatlarda bir artış bekleniyor

Kaynak: HABER MERKEZİ