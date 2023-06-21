Oyuncuların tek bir abonelik ile yüzlerce oyunla buluşmasını sağlayan Xbox Game Pass servisinin oyun kütüphanesi, önümüzdeki günlerde daha da genişleyecek. Yeni eklenecek oyunlar belirlendi ve bu oyunların toplam değeri 2 bin TL'yi aşıyor.
Bu yeni oyunlar arasında yarış türündeki Need for Speed Unbound da bulunuyor ancak bu oyun sadece Ultimate abonelerine sunulacak. Bunun yanı sıra, FIST: Forged In Shadow Torch, Bramble: The Mountain King ve The Bookwalker: Thief of Tales gibi popüler oyunlar tüm abonelere sunulacak.
İşte Xbox Game Pass kütüphanesine yakın zamanda eklenecek olan oyunlar ve detayları;
- Need for Speed Unbound (Cloud, PC, Xbox Series X) - 1.399,99 TL - 22 Haziran
- The Bookwalker: Thief of Tales (Konsol, PC) - 22 Haziran
- Bramble: The Mountain King (Cloud, Konsol, PC) - 85 TL - 27 Haziran
- FIST: Forged In Shadow Torch (Cloud, PC, Xbox Series X) - 27 Haziran
- Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Konsol, PC) - 113 TL - 29 Haziran
- Arcade Paradise (Konsol, PC) - 56,25 TL - 3 Temmuz
- Sword and Fairy: Together Forever (Konsol, PC) - 575 TL - 5 Temmuz
Aynı zamanda 30 Haziran itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesinden aşağıdaki oyunlar kaldırılacak;
- DJ Max Respect 5
- Road 96
- Matchpoint: Tennis Championships
- Olija
- Omori
- Empire of Sin
Xbox Game Pass'in şu anki abonelik planları ve fiyatları ise aşağıdaki gibidir:
- Ultimate (Bilgisayar + Konsol): 44.99 TL/ay (Xbox Live Gold ve EA Play dahil)
- Bilgisayar: 29.99 TL/ay (EA Play dahil)
- Konsol: 29.99 TL/ay
Yakın zamanda bu fiyatlarda bir artış bekleniyorKaynak: HABER MERKEZİ