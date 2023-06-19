Xbox Game Pass'in sunduğu hizmet, oyunculara birçok oyunu daha uygun fiyatla oynama imkanı sunuyor. Aylık veya yıllık abonelikler ile Game Pass dünyasına katılan oyuncular, Game Pass kütüphanesinde yer alan yüzlerce oyunu rahatlıkla oynayabiliyorlar.

Ancak sonuçta bu bir sunucu ve bulut hizmeti ve tüm dünyadaki oyunların sisteme yükleneceğini beklemek gerçekçi olmaz. Bu sebeple Xbox, oyuncu tercihlerine göre kütüphanesinde yer alan oyunlardan bazılarını kaldırıyor ve yerine yeni oyunlar ekliyor. Bu kapsamda 30 Haziran tarihi itibariyle 6 adet oyun Game Pass kütüphanesine veda edecek.

Bu oyunlar: DJ Max Respect V, Road 96, Matchpoint: Tennis Championships, Olija, Omori ve Empire of Sin. Bu oyunların Game Pass kütüphanesinden çıkarılacak olması üzücü bir haber olsa da, hangi oyunların kalacağı ve hangi oyunların gideceği kararı, oyuncuların tercihleri göz önüne alınarak veriliyor.

Eğer bu oyunların kütüphaneden silinmesini istemiyorsanız bir iyi haberimiz var. Game Pass, aboneleri için bir kampanya sunuyor. Game Pass kütüphanesinden silinen oyunlar abonelere yüzde 20 indirim ile satılıyor. Bu sayede, daha uygun bir fiyata silinen oyunlardan istediğinizi satın alarak oyun oynama zevkinize devam edebilirsiniz.

Xbox Game Pass kullanıcılarına bu tür sürprizlerle devam etmesini bekliyoruz. Yeni gelen oyunlar ve çıkan oyunlarla ilgili haberleri takip etmek için bizimle kalın