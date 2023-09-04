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Sektördeki son yenilikleri ve gıda trendlerini sergileme ve keşfetme imkanı sağlayan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 6 – 9 Eylül 2023 tarihlerinde Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 31. yılında rekora imza atarak, katılımcı firma, ziyaretçi sayısı ve etkinlikleri ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. 44 ülkeden 1.500’e yakın yerli ve yabancı katılımcının olacağı fuarda aynı zamanda 60 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Katılımcı ve ziyaretçiler; piyasadaki yenilikleri ve ürünleri görme, uluslararası ve yerli firmalara erişim, tedarikçilerle ve üreticilerle ilişkileri geliştirme fırsatlarını yakalarken aynı zamanda uzman isimler ve önder kurumlar ile 2024 gıda sektörünün gelişim seyrine tanık olma fırsatı bulacaklar.

Azerbaycan, Brezilya, Fransa, Yunanistan, İsrail, Ürdün, Amerika, Katar, İngiltere, Güney Afrika, Sırbistan, Bulgaristan, Almanya, Kuveyt başta olmak üzere 80 ülkeden 800’e yakın yabancı satın almacıyı ağırlayacak olan WorldFood İstanbul Fuarı, bölgesinde ve dünyada iş hacmi oluşturarak, ticaret hareketliliğini, yerli üreticilerin ihracat potansiyellerini artırmak için fırsat sunmasının yanı sıra, aynı zamanda, fuar süresince gerçekleştirilecek oturumlarla, sektöre dair hedefler, uzman isimler tarafından paylaşılarak Türkiye’nin gıda ve gıda teknolojileri sektörünün öngörüleriyle, “bölgesel ve uluslararası bir vizyon platformu” özelliğini güçlendirmeye devam edecek.

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER); WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nın dünyada kendi alanındaki en etkin fuarlarından biri olması hedefiyle “Türkiye Gıda Platformu” adı altında güçlerini birleştirdi. Türkiye fuarcılık sektörünün öncü kuruluşlarından ALZ Fuar da “İş Birliği Kuruluşu” olarak WordlFood İstanbul’da yer alacak.

Geçtiğimiz yıl sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve sektöre ilham vermek için yıldız şefler eşliğinde sağlıklı ve güvenilir ürünlere yönelik bilgi ve sıfır atık mutfak tüyolarının paylaşıldığı, gezegen dostu lezzetlerle tariflerin hazırlandığı, gıda ve gıda teknolojileri eğilimlerini etkileyen en büyük buluşma noktalarından WorldFood İstanbul, sektör gündeminin uzman isimlerle mercek altına alınacağı Food Arena etkinlik programı ile bu yıl da ziyaretçi ve katılımcılarıyla buluşarak 31. kez sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Fuar süresince gerçekleştirilen oturumlar, atölye çalışmaları ve girişimci sunumları ile sektör paydaşları, sektörün nabzını Food Arena etkinlik alanından ve YouTube üzerinden takip edebilecekler.

Pınar Süt, Tahsildaroğlu, Malatyapazarı, Beyoğlu Çikolata, Nuh’un Ankara, Seyidoğlu Gıda, Bolçi Çikolata, Muratbey, Dardenel, Cafe Crown, Reis Gıda, Tayaş Gıda, Meysu, Tariş Üzüm, Sütaş ve Migros Ticaret A.Ş. gibi yüzlerce büyük katılımcı firmanın yer alacağı fuarda, konferansların yanı sıra tematik fuar turları, ulusal ve uluslararası fuar katılımcısı firmaların mutfak atölyeleri, ünlü şefler ile gerçekleştirilecek reçete sunumları, tarif sohbetleri ve lezzet şovları da düzenlenerek, ziyaretçilere etkileşimli bir fuar deneyimi yaşatılacak.

TÜRKİYE GIDA PLATFORMU BAŞKANLARI’NDAN 2024-2025 ÖNGÖRÜLERİ

6 Eylül Çarşamba günü kapılarını açacak olan fuarda, ICA Events Türkiye Genel Müdürü Kemal Ülgen açılış törenini başlatarak, çok değerli konuşmacılara söz verecek. T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Volkan Ağar ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu açılış töreninin konuşmacıları arasında yer alacak.

Açılış gününün ilk oturumunda Türkiye Gıda Platformu’nun kurucu yöneticileri ile Başkanlar Oturumu gerçekleştirilecek. Bloomberg HT Tarım Editörü ve Gazete Oksijen Yazarı İrfan Donat moderatörlüğündeki “İhracatın Kalbindeki Gıda Sektörü ve 2024 Yol Haritası” başlıklı panelde Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, Türkiye Gıda Ve İçecek Sanayii Dernekleri Fedarasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman, Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Eren Günhan Ulusoy, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nihat Uysallı, WorldFood İstanbul Fuar Direktörü Semi Benbanaste, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş konuşmacı olarak yer alacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, GÜVENİRLİLİK, DAYANIŞMA

Fuarın 2. Günü, 7 Eylül Perşembe ise Üretici ile Köprülerin Güçlendirilmesi paneli ile başlayacak. Ekotürk haber programı sunucusu Ahu Orakçıoğlu moderatörlüğünde afet dönemlerinde gıda arz güvenliği, sürdürülebilir tedarik zinciri, iyileştirici tarım uygulamaları, yeni iş ve pazarlama modelleri ile üreticileri güçlendirme ve pazar yerleri ihracatı konularının ele alınacağı oturumun konuşmacıları ise Yeni Çiftçi Platformu Kurucu Başkanı Emrah İnce, Migros Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, CarrefourSA Taze Gıda Kategori Grup Müdürü Tuncay Odabaş ve METRO Gıda Kategori Müdürü Birol Uluşan olacak.

PlumeMag iş birliğinde gerçekleştirilecek günün ikinci panelinde, Sofranda Ne Kadar Karbon Ayak İzi Var? sorusu PlumeMag Kurucusu Bihter Ayyıldız moderatörlüğünde ele alınırken, dünyamızı korumak için zehirsiz sofralar ve zehirsiz üretim ve tüketim farkındalığı, , coğrafi işaretli ürünlerin yerel kalkınmaya etkiesi, geleceğin gıda trendleri ve iklim değişikliğinden etkilenen gıda endüstrisi ile çözüm önerileri tartışılacak. Oturumun konuşmacıları: Antropolog, Toprağın Melekleri Susuz Tarım’ın Kurucusu & CEO’su Dr. Ece Aynur Onur, Koçulu Peynircilik 4. kuşak temsilcisi İlhan Koçulu ve Unilever Food Solutions Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz olacak.

Local Makers iş birliğiyle gerçekleştirilecek oturumun gündeminde, sosyal fayda ve dayanışma, afet bölgelerinin küçük girişimcilerle tekrar ayağa kalkabilmesi için neler mümkün? üzerine fikirler paylaşılırken, “Umudu Yeşertelim!” paneli ile sektörel dayanışma ve bölgesel kalkınma önerileri bölgede pek çok çalışma gerçekleştiren konuşmacılar tarafından paylaşılacak. Oturumun moderatörlüğünü web tasarımcısı, Local Makers Dayanışma Ağı Gönüllüsü Eylül Görmüş üstlenirken, konuşmacılar arasında Neolokal Şefi ve Ortağı Maksut Aşkar, IDEA Universal Kurucusu Hayri Dağlı, Hatay Meriç Çiftliği ortağı Serra Nalçabasmaz Asfuroğlu ve Local Makers Kurucusu Yağmur Çoban yer alacak.

Güvenilir Ürün Platformu iş birliğiyle gerçekleştirilecek ikinci günün son oturumu “Bölgesel Potansiyeli Güçlendirmek: Türkiye'nin Kalkınma Yolu” olacak. Panel, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özer’in açılış konuşmaları sonrası Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde Mutlu Makarna Yönetim Kurulu Üyesi Ali Göymen, Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Oğuz Gıda Ceo’su Enes Öner ve Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis ’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

YENİ TRENDLER, YENİ PAZARLAR, YENİ TEKNOLOJİLER

8 Eylül, Cuma- 3. Gün programının açılışında Gezimanya iş birliği ve Gezimanya Kurucu Ortağı Murat Z. Özbilgi moderatörlüğünde influencer şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek “Geleceğin Tadını Çıkarmak” isimli oturumda İtalya’dan Dijital İçerik Üreticisi, Gastronomi Araştırmacısı Andrea Mercurio, The LaLit Londra Yönetici Şefi Jomon Kuriakose ve Yönetici Şef, Pasta Ustası Khawla Alsaib öne çıkan mutfak trendleri ile sahnede olacak.

“Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı ile Rekabet Avantajları” oturumu ile devam edecek programda Gazeteci, Yazar, İSO Sürdürülebilirlik Platformu Üyesi Ilgaz Gürsoy’un moderatörlüğünde Avrupa Yeşil Mutabakatının ihracat hedeflerine etkisi ile yenilenebilir enerji ve gıdanın dönüşümü konularının işlenecek. Oturumun konuşmacıları ise, MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren, İstanbul Yaş Sebze Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve Doktar Pazarlama Direktörü Selin Erkök olacak.3. gün sektörel oturumlarının devamında, Gıda İhracatında Yeni Pazarlar & Büyüme Stratejileri panelinde uluslararası operasyonlarda tedarik zinciri, satın alma kriterleri, gıda yeniliği, güvenliği ve kalitesinin iş birliklerindeki konumu konuları Xsights Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Çiğdem Penn moderatörlüğünde işlenecek. Büyük ilgi çekecek panelin konuşmacıları Tayaş Gıda Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Emre Taycı, Rusya İhracat Merkezi Uluslararası Projeler Müdürü Jabbori Najibullah, Marpol SA Genel Müdürü Juan Carlos Martinez, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Necla İ. Küçükçolak ve Tiryaki Agro Group İhracat Müdürü Süleyman Sanduvaç olacak.

8 Eylül’ün son oturumunda Avrupa’nın en büyük inovasyon ağı EIT'nin desteklediği Empowering Women in Agrifood (EWA) girişimcileri ile tanışılacak. WorldFood İstanbul’un 2020 yılından beri sürdürdüğü Food Tech Garage projesi ile gıda sektörüne damga vuran, teknoloji ve tarımda değişim yaratan start-uplar fuarda ağırlanıyor. Bu kapsamda 2023 yılının katılımcıları olan Dr. Aronia, Limonita Vegan Kasap, Malty Snacks ve NFS Fonksiyonel Gıda kurucuları “Start-uplar için Dünya Kapıları Ardına Kadar Açık” panelinde, ICA Events içerik yöneticisi Zeynep Gülşen Can moderatörlüğünde biraraya gelerek yeni nesil gıda teknolojilerini, ileri dönüşüm gıda üretimlerini, yapay zeka tabanlı proseslerini, akıllı tarım uygulamalarını ve sağlıklı & organik formüllerini izleyicilerle paylaşacak. Kadın liderli girişimcilik kültürü ile start-up ekosisteminde ortaklık ve global iş birliği gündeme taşınacak.

YARATICI ŞEFLER VE İLHAM VERİCİ REÇETELER İLE SHOW MUTFAĞI

Fuar süresince Öztiryakiler sponsorluğunda kurulacak Show Mutfağı’nda, Aşçılar Derneği şefleriyle atıksız mutfak, Hatay Büyükşehir Belediyesi Unesco Hatay Gastronomi Evi şeflerinden miras tarifleri ve Orkide’nin Zeytinyağı ile gerçekleştirilecek Şef Atölyeleri’nin yanı sıra Brezilya’dan “Açai”, Japonya’dan “Yuzu” ve “Wasabi”, Patiswiss’in çikolataları ile tadımlar ve ipuçları yer alacak.

Yeni iş ve ortaklık fırsatları yaratmak, aynı zamanda bilgi ve ilham dolu etkinlikleriyle verimli bir fuar deneyimi sunmak adına birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak Food Arena, özel fuar turları, teknoloji girişimleri sunumları ve influencer sohbetleri ile renklenecek.

Fuar Direktörü Semi Benbanaste, “2022 yılında WorldFood İstanbul’da, fuar öncesi hedeflenen “en az 1 milyar Euro’luk iş hacmi” hedefi yakalandı. Aynı zamanda katılımcıları; ziyaretçiler ve alım heyetleri ile buluşturan eşleştirme uygulaması ile 7.000’in üzerinde B2B toplantı gerçekleşerek yeni iş birliklerine de imza atıldı. Sunduğumuz fırsatlarla bu rakamı artırarak 1,5 milyar euroluk bir iş hacmini fuarda hedefliyoruz. Katılımcıların ihracat potansiyellerini arttırmaya yönelik geçmiş yıllarda başarıyla uygulanan Hosted Buyer (Alım Heyeti) programı çerçevesinde bu yıl da Ticaret Bakanlığı desteğini alarak ihracatta, dünyanın farklı noktalarından önemli satın almacıları konuk edeceğiz. Aynı zamanda, VIP Alım Heyeti programı kapsamında, WorldFood Istanbul’a katılan tüm katılımcılarımızı, ziyaretçiler ve profesyonel satın almacılar ile ücretsiz eşleştirme uygulamamız ICA Connect uygulaması üzerinden bir araya getiriyoruz. ICA Events olarak yeni iş ve ortaklık fırsatları yaratmanın yanı sıra, aynı zamanda bilgi ve ilham dolu etkinlikleriyle verimli bir fuar deneyimi sunmaya hazırlandığımız 31. WorldFood İstanbul fuarında, dopdolu etkinlik programımız ve sektörden uzman isimler ile gerçekçi bir gelecek vizyonu sunarak, sektöre dair hedefler, sürdürülebilir yatırımlar, teknolojik gelişmeler ve ihracat odaklı projeler için yol gösterici pek çok konuyu sahnemize taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz.”