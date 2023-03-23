Taktiksel Nişancı Oyunu WW3’nin sıradaki sezonluk büyük güncellemesinde savaş Japonya’ya uzanıyor. 30 Mart 2023 Perşembe günü gelecek olan bu ücretsiz güncelleme ile birlikte oyun severler World WAR 3’de yeni bir modda savaşmanın heyecanını yaşarken, yepyeni savaş donanım destekleri ve mağaza içi güncellemelerle yeni haritaların fethinin tadını çıkacaklar.

YENİ MOD: PİYADE ALAYI VE KALICI HALE GELECEK MOD: HÂKİMİYET

Piyade Alayı modu geliyor! Piyade Alayı, piyade çatışmalarına odaklanan farklı bir Taktik Harekât yorumu olarak karşımıza çıkacak. World War 3 takipçilerinin savaş destekleri ve araçların sınırlı olduğunu unutmaması gerekiyor. Silahını kuşan ve kan kaybeden altı hedef noktayı ele geçirmek ya da savunmak için 20'şer kişilik kalp hoplatan çatışmalarda savaş! Bu mod yoğun talep gören Diriltme Mekaniğini de beraberinde getiriyor. Yani "Beni öldürmeyen şey güçlendirir!" diyenlerdensen müjdemizi isteriz! Tabii müttefiklerin çok geç olmadan yardımına yetişebilirse... Dahası da var! Hâkimiyet modu, Sınırlı Süreli Mod olarak çıkışının ardından, bu yeni operasyon güncellemesi ile kalıcı hale geliyor. Hâkimiyet modu şiddetli muharebelere, yakın mesafeli çatışmalara ve hedef noktaların ele geçirilmesine odaklanan, 15 oyunculu iki takımın mücadele ettiği bir oyun modudur. Kalıcı hale gelen Hâkimiyet modu ile stratejik noktaları ele geçir ve düşmanlarını püskürterek zafere ulaş!

JAPONYA'YA HOŞ GELDİN!

Japon Denizi'ndeki tansiyonun durmadan tırmandığı çatışma yeni bir çatışma alanına yayılıyor. Sunstorm Operasyonu'nda savaş bu kez Japonya'yı vuruyor. Uğruna savaşacağın ve canın pahasına koruyacağın iki yeni harita da oyuna ekleniyor:

Tokyo (Taktik Harekât): Japonya'nın başkenti Tokyo artık bir savaş alanı. Mağazalarla dolu sokaklarda düşmanla orta mesafeli çatışmalara gir, dar arka sokaklarda mesafeyi kapat ya da nişancı düelloları için ideal gözetleme noktalarına çıkarak taktiksel avantaj sağla.

Şibuya (Takımlı Ölüm Maçı): Tokyo'nun en ünlü noktalarından ve kimilerine göre de kültür merkezi olan Şibuya'yı ziyaret et. Şibuya'nın neon ışıklarıyla parıldayan sokaklarını geri almak ve hâkimiyeti eline geçirmek için haritanın gece ve gündüz versiyonlarında varını yoğunu ortaya koy.

YENİ TEÇHİZATLAR, SİLAHLAR VE SAVAŞ DESTEKLERİ

Operatörün için yepyeni teçhizatların, farklı taktikler denemene imkân sağlayacak silahların ve yeni patlayıcı savaş desteklerinin kilidini açarak macerayı ateşle!

Operatör Şemaları: Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nden esinlenen JKÖSK Rikujo Jietai, gözü pek Japon Direnişçi ve denizci Özel Borda Birimi gibi seçenekler içeren yeni operatör teçhizat ve üniformalarıyla savaşa katıl.

Silah Şemaları: Type-89 ve QBZ-191 taarruz tüfekleri, patlayıcı PF3 roketatar ve efsaneleşmiş Deagle tabancasıyla savaşa hazırlan.

Savaş Desteği Şemaları: Type X ana muharebe tankı (AMT) ve Type XVI Tank Muhribi ile üstünlüğü ele geçir ve Yaban Arısı dron ile gökten ölüm yağdır.

SUNSTORM OPERASYONU SAVAŞ BİLETİ

Savaş Bileti sayesinde Sunstorm Operasyonu'ndaki özel ödüllere de erişme fırsatını kaçırmamak iyi olacak. Sunstorm Operasyonu Savaş Bileti, 30 Mart'tan itibaren oyun içinden satın alınabilecek. Oyun severler Savaş Bileti'yle bütün temel silah ve savaş desteği şemalarını ücretsiz olarak alabilecek. Ayrıca Deagle Barış Gücü, Type-89 Ashi, Type XVI, JKÖSK ve PF3 Mori gibi özel desenleri içeren ilave ödüller kazanmak için Premium Savaş Bileti de edinilebilecek. Operatör, silah ve savaş desteği donanımlarını özelleştirebileceğin yeni ve özgün seçenekler dahil 50'den fazla ücretsiz ve premium ödül kademesinin kilidini açmak için oyuna gir ve savaş!