Lampard Chelsea'deki ikinci döneminde ilk maçına mağlubiyetle başladı. Ligde kötü günler geçiren Chelsea, Wolverhampton deplasmanına çıktı.

Yeni teknik direktör Frank Lampard ile ilk maçına çıkan Chelsea, Wolves'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelede tek gol 31. dakikada M. Nunes'ten geldi. Bu sonuçla birlikte Chelsea, 39 puanla 11. sırada bulunurken, Wolves 31 puanla 12. sırada yer aldı. Chelsa'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Wolverhampton gelecek hafta Brentford'u konuk edecek. Chelsea ise evinde Brighton ile karşılaşacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ