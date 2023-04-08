Lampard Chelsea'deki ikinci döneminde ilk maçına mağlubiyetle başladı. Ligde kötü günler geçiren Chelsea, Wolverhampton deplasmanına çıktı.

Brentford Newcastle United maç sonucu. Brentford Newcastle United maç özeti izle. Brentford Newcastle United maç sonucu. Brentford Newcastle United maç özeti izle.

Yeni teknik direktör Frank Lampard ile ilk maçına çıkan Chelsea, Wolves'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelede tek gol 31. dakikada M. Nunes'ten geldi. Bu sonuçla birlikte Chelsea, 39 puanla 11. sırada bulunurken, Wolves 31 puanla 12. sırada yer aldı. Chelsa'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Wolverhampton gelecek hafta Brentford'u konuk edecek. Chelsea ise evinde Brighton ile karşılaşacak.

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