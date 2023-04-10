Jack Wolfskin isim sponsorluğunda, bu sene ikinci kez gerçekleştirilecek WOLFEST’23; doğa, spor ve müzik tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. 9-11 Haziran tarihlerinde İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı’nda; VAULT, Garanti BBVA Bonus, Laboratuar ve Medya Barter sponsorluğunda hayata geçirilecek etkinliğin erken satış biletleri şimdi katılımcılarla buluşuyor.

Spor etkinliklerinden çocuk atölyelerine, dopdolu bir içerik

Doğa, spor ve iyi müzik tutkunu bir topluluğu ağırlamayı hedefleyen festival; hem iyi müzik dinlemek, hem Kemerburgaz Kent Ormanı’nın olağanüstü doğasında outdoor sporlarını deneyimlemek hem de kamp tatili yapmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Festival; Mars Athletic Club’ın spor sponsorluğu kapsamında sunulan çeşitli spor etkinlikleri, iyi yaşam deneyimleri, farkındalık çalışmaları, beslenme atölyeleri, söyleşiler ve daha birçok etkinliği bünyesinde barındırıyor. Festivalde yapılacak etkinlikler arasında; doğa yürüyüşü, bisiklet, koşu, yoga, pilates, zumba ve kampçılık öne çıkıyor. Doğa sevgisi, çevre bilinci ve sürdürülebilirliği merkezine alan WOLFEST’23, çocukların keyif alacakları içerikleri de ihmal etmiyor.

Bedük, Can Bonomo, Emir Yargın ve daha fazlası WOLFEST’23 sahnesinde

WOLFEST’23 katılımcılarına; ormanın, harika bir göl manzarasının, bisiklet rotalarının, yürüyüş parkurlarının ortasındaki kamp alanında; çadır, karavan ve glamping konaklama alternatifleri sunuyor. Her dakikası dolu dolu geçecek etkinliğin sahnesinde Bedük, Can Bonomo, Deniz Sipahi, Emir Yargın, Evdeki Saat, Ezgi Yelen, Furkan Kozanlı ve Selin Sümbültepe yer alıyor. Katılımcılar ayrıca İlayda Aydoğar’ın da aralarında bulunduğu önde gelen DJ performansları ile kendilerini müziğin ritmine bırakıyor.

WOLFEST’23 Biletleri Satışta!

Türkiye’nin en güzel ve en doğal kamp alanlarından birinde, hijyeni ve güvenliği ön planda tutan bu uluslararası festivalin günlük ve kombine erken dönem biletleri www.passo.com.tr, Mobilet ve SPX mağazaları üzerinden satışta. Biletler tükenmeden yerinizi alın, eğlenceyi kaçırmayın!

WOLFEST’23 Sanatçı Takvimi

9 Haziran Cuma

Can Bonomo

Evdeki Saat

Deniz Sipahi

DJ İlayda Aydoğar

10 Haziran Cumartesi

Bedük

Emir Yargın

Ezgi Yelen

Selin Sümbültepe

Furkan Kozanlı