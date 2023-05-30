Wings konserleri, Türkiye’nin unutulmaz seslerini, Zorlu PSM touché’de Haziran ayı boyunca dinleyenlerle buluşturmaya devam ediyor. Leman Sam, Zuhal Olcay, Kürşat Başar – Jale & Sibel Alaş, Fatih Erkoç, Ayşegül Aldinç, Elif Sanchez, Bora Öztoprak, Nükhet Duru, Seyyal Taner, Yeşim Salkım, Sibel Tüzün ve Barbaros touché’nin nostaljik atmosferinde hayranlarıyla buluşuyor. Wings kart sahipleri ise bu özel konserleri %15 indirimli olarak dinleme ayrıcalığına sahip.

WINGS SUNAR: LEMAN SAM // 3 HAZİRAN // touché // 21.00

40 yılı aşkın bir süredir müzikal hayatını sürdüren, duru sesi ve şarkılarıyla kendi ruhumuzu bulmamızı sağlayan ve “Gül Güzeli”, “Kıyamam Sana” ve “İlla” hitleriyle gönlümüzde taht kuran Leman Sam, etkileyici ve güçlü sahne performansıyla Wings konserleri kapsamında 3 Haziran akşamı touché’de dinleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: ₺660,00

Yemekli: ₺1.650,00

WINGS SUNAR: ZUHAL OLCAY // 5 HAZİRAN // touché // 21.00

Sayısız ödüllerle dolu sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra “Pervane” “Yine Aşk Var”, “Ankara’da Aşık olmak” gibi gönüllerde taht kurmuş unutulmaz şarkıları ve güçlü yorumuyla Zuhal Olcay, 4 Mart Cuma akşamı Wings'in katkılarıyla dinleyicilerine buğulu bir konser deneyimi yaşatmak için Zorlu PSM touché’ye geliyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: ₺660,00

Yemekli: ₺1.650,00

WINGS SUNAR: KÜRŞAT BAŞAR – JALE & SİBEL ALAŞ //11 HAZİRAN // touché // 21.00

Kürşat Başar ve Orkestrası ile 90'lı yıllara Sibel Alaş ve Jale'nin de katılımıyla geri dönüyoruz. Kürşat Başar ve Orkestrası ile inanılmaz bir yolculuğa çıkacağımız 90'lar feat. Sibel Alaş & Jale konseri, Wings'in katkılarıyla 11 Haziran akşamı touché'de dinleyicilerle buluşuyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: ₺330,00

Yemekli: ₺1.100,00

WINGS SUNAR: FATİH ERKOÇ // 12 HAZİRAN // touché // 21.00

2007'nin Nisan'ında "Kör Randevu" adlı albümüyle sevilen şarkılarının bir kısmını yeni düzenlemeleriyle sevenlerinin ilgisine sunan ve yeni şarkılarının da bulunduğu bu albümde babası Hasan Erkoç'a ait 'Elveda Ey Gençlik' şarkısını da seslendiren, "Gitme", "Ellerim Bomboş" gibi kült parçalarıyla Türkçe müziğin önemli yorumcularından Fatih Erkoç, 12 Haziran akşamı Wings’in katkılarıyla touché'de sevenleriyle buluşuyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: ₺660,00

Yemekli: ₺1.650,00

WINGS SUNAR: AYŞEGÜL ALDİNÇ // 13 HAZİRAN // touché // 21.00

Yer aldığı birçok filmin ve kazandığı ödüllerin yanı sıra 1981 yılında 26. Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Dönme Dolap” adlı şarkıyla ülkemizi temsil ederek “Alimallah”, “O Kız”, “Durum Leyla” gibi birçok sevilen şarkısıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Ayşegül Aldinç, geniş repertuvarıyla 13 Haziran akşamı Wings'in katkılarıyla Zorlu PSM touché’de dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: ₺660,00

Yemekli: ₺1.650,00

WINGS SUNAR: ELİF SANCHEZ // 16 HAZİRAN // touché // 21.00

İkinci albümü "MI VOZ", 7 orijinal Javier Limon şarkısı, 2 İspanyolca cover ve Kenan Doğulu ile düet olarak seslendirdiği "Vuelve (Kurşun Adres Sormaz Ki)" şarkısı da dahil olmak üzere 11 eserden oluşan, albümün ilk konserini Zorlu PSM’de gerçekleştirerek İspanyolca yayınladığı albümüyle dinleyenleri büyüleyen Elif Sanchez, türler arası geçişlerle dolu seçkisiyle, Wings konserleri kapsamında, 16 Haziran’da touché’de müzikseverlerle buluşuyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: ₺660,00

Yemekli: ₺1.650,00

WINGS SUNAR: BORA ÖZTOPRAK // 18 HAZİRAN // touché // 21.00

1995 yılında “Müziğin romantik prensi” olarak lanse edilen, “Akdeniz Geceleri” adlı albümü ile popüler müziğe adını yazdırmayı başaran ve “Başıma Bela mısın” Seni Seviyorum” gibi şarkılarıyla sevenlerinin kalbinde ayrı bir yer edinen Bora Öztoprak, 18 Haziran akşamı Wings’in katkılarıyla touché'de sevenleriyle buluşuyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: ₺660,00

Yemekli: ₺1.650,00

WINGS SUNAR: NÜKHET DURU // 19 HAZİRAN // touché // 21.00

Türk Pop Müziği’nin en özel seslerinden olup usta yorumculuğuyla birçok albüm çıkarmış olan Nükhet Duru, müzikal anlamda olgunlaşarak bugünlere ulaşmış ve “Beni Benimle Bırak”, “Ben Gene Sana Vurgunum””, Melankoli”, “Cambaz”, “Mahmure” ve “Yasaksa Yasak” gibi unutulmaz şarkılarını Wings konserleri kapsamında 19 Haziran akşamı touché’de yeniden seslendirmek için sabırsızlanıyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: ₺660,00

Yemekli: ₺1.650,00

WINGS SUNAR: SEYYAL TANER // 22 HAZİRAN // touché // 21.00

Türk pop müziği ve Türk rock müziğine getirdiği renkli yelpazesi ile sahnelere farklılık getiren, sadece şarkı söyleyen vokalistlerin aksine, dönemin koşullarında bir ilki gerçekleştirerek dansçılarıyla çıkıp hem dans edip hem şarkı söyleyerek alaturka gazino kültürüne rock müziğini getiren ve sıra dışı kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çeken Türk pop-rock müziğinin yerinde duramayan, asi, sıra dışı ve cesur ismi Seyyal Taner, Wings konserleri kapsamında 22 Haziran akşamı touché’de sahne almaya hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: ₺330,00

Yemekli: ₺1.100,00

WINGS SUNAR: YEŞİM SALKIM // 23 HAZİRAN // touché // 21.00

İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkardıktan sonra "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarının yanı sıra 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, “Deli Mavi”, bir Ajda Pekkan cover'ı olan “Yeniden Başlasın” ve “Günlerim Soluyor” gibi şarkılarıyla dinleyenleri büyüleyen ve aynı zamanda oyuncu olarak da birçok ödülün sahibi olan Yeşim Salkım, nefes kesici sahne performansı ve unutulmaz şarkılarıyla Wings konserleri kapsamında 23 Haziran akşamı touché’de hayranlarıyla buluşuyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: ₺330,00

Yemekli: ₺1.100,00

WINGS SUNAR: SİBEL TÜZÜN // 24 HAZİRAN // touché // 21.00

90’lı yıllardan bu yana unutulmaz şarkıların sesi olan ve pop müziğin en başarılı kadın sanatçılardan biri olan Sibel Tüzün, özlenen şarkılarıyla, Wings konserleri kapsamında 24 Haziran’da Zorlu PSM touché’de müzikseverlerle buluşuyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: ₺660,00

Yemekli: ₺1.650,00

WINGS SUNAR: BARBAROS // 26 HAZİRAN // touché // 21.00

Son olarak Türk müzik tarihine damga vurmuş isimlerin unutulmaz şarkılarını bir araya getirdiği “Babalar” projesiyle adından söz ettiren ve kariyeri boyunca pop, caz ve klasik müziğe kadar farklı tür ve dillerdeki repertuvarıyla sunduğu sahne performansları yanında, çeşitli müzikallerde de başrol oynayan ülkemizin başarılı seslerinden Barbaros, Wings konserleri kapsamında 26 Haziran akşamı touché’de dinleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: ₺660,00

Yemekli: ₺1.650,00

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi