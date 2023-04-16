1-Windows tuşu: Başlat menüsünü açar ya da kapar
2-Windows tuşu + F1: Yardım Alın sayfasına yönlendirir
3-Windows tuşu + B: Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir
4-Windows tuşu + D: Masaüstünü gösterir ya da gizler
5-Windows tuşu + E: Dosya Gezgini’ni açar
6-Windows tuşu + L: Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar
7-Windows tuşu + M: Tüm pencereleri küçültür
8-Windows tuşu + P: Yansıtma seçeneklerini sıralar
9-Windows tuşu + R: Çalıştır’ı açar
10-Windows tuşu + S: Başlat menüsünün Arama bölümünü açar
11-Windows tuşu + T: Görev Çubuğu’ndaki simgeler arasında gezinti sağlar
12-Windows tuşu + U: Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açar
13-Windows tuşu + V: Kopyalama geçmişini açar
14-Windows tuşu + W: Kalem’i açar
15-Windows tuşu + X: Hızlı Bağlantı menüsünü açar
16-Windows tuşu + Z: Bir uygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir
17-Windows tuşu + virgül işareti: Basıldığı sürece masaüstünü gösterir
18-Windows tuşu + Pause : Sistem özelliklerini gösterir
19-Windows tuşu + Shift + M: Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler
20- Windows tuşu + CTRL + TAB: Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir
21-Windows tuşu + Yukarı ok tuşu: Önde çalışan pencereyi büyütür
22-Windows tuşu + Aşağı ok tuşu: Önde çalışan pencereyi küçültür
23-Windows tuşu + artı işareti: Büyüteç’i açar
24-Shift + Delete: Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşımadan siler
25- ALT + Esc: Pencereler arasında sırasıyla geçiş yapar
26-ALT + Enter: Seçili öğenin özelliklerini görüntüler
27-ALT + E: Tarayıcı seçeneklerini görüntüler.
28-ALT + D: Adres satırındaki URL’yi düzenler
29-Ctrl ve X: Seçilen öğeyi keser
30-Ctrl ve C: Seçilen öğeyi kopyalar
31-Ctrl ve V: Seçilen öğeyi yapıştırır
32-Ctrl ve Z: Yapılan işlemi geri alır
33- Ctrl + P: Sayfayı yazdırır
34- Ctrl + Y: Sayfayı yeniler
35- Ctrl + Z: Eyemi geri alır
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