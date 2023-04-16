1-Windows tuşu: Başlat menüsünü açar ya da kapar

2-Windows tuşu + F1: Yardım Alın sayfasına yönlendirir

3-Windows tuşu + B: Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir

4-Windows tuşu + D: Masaüstünü gösterir ya da gizler

5-Windows tuşu + E: Dosya Gezgini’ni açar

6-Windows tuşu + L: Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar

7-Windows tuşu + M: Tüm pencereleri küçültür

8-Windows tuşu + P: Yansıtma seçeneklerini sıralar

9-Windows tuşu + R: Çalıştır’ı açar

10-Windows tuşu + S: Başlat menüsünün Arama bölümünü açar

11-Windows tuşu + T: Görev Çubuğu’ndaki simgeler arasında gezinti sağlar

12-Windows tuşu + U: Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açar

13-Windows tuşu + V: Kopyalama geçmişini açar

14-Windows tuşu + W: Kalem’i açar

15-Windows tuşu + X: Hızlı Bağlantı menüsünü açar

16-Windows tuşu + Z: Bir uygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir

17-Windows tuşu + virgül işareti: Basıldığı sürece masaüstünü gösterir

18-Windows tuşu + Pause : Sistem özelliklerini gösterir

19-Windows tuşu + Shift + M: Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler

20- Windows tuşu + CTRL + TAB: Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir

21-Windows tuşu + Yukarı ok tuşu: Önde çalışan pencereyi büyütür

22-Windows tuşu + Aşağı ok tuşu: Önde çalışan pencereyi küçültür

23-Windows tuşu + artı işareti: Büyüteç’i açar

24-Shift + Delete: Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşımadan siler

25- ALT + Esc: Pencereler arasında sırasıyla geçiş yapar

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26-ALT + Enter: Seçili öğenin özelliklerini görüntüler

27-ALT + E: Tarayıcı seçeneklerini görüntüler.

28-ALT + D: Adres satırındaki URL’yi düzenler

29-Ctrl ve X: Seçilen öğeyi keser

30-Ctrl ve C: Seçilen öğeyi kopyalar

31-Ctrl ve V: Seçilen öğeyi yapıştırır

32-Ctrl ve Z: Yapılan işlemi geri alır

33-  Ctrl + P: Sayfayı yazdırır

34- Ctrl + Y: Sayfayı yeniler

35- Ctrl + Z: Eyemi geri alır

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