Tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvası olarak kabul edilen ve bu yıl 3-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Wimbledon Tenis Turnuvası canlı yayınla TRT Spor, TRT Spor Yıldız, trtspor.com.tr ve TRT’nin uluslararası dijital platformu “tabii”de izleyiciyle buluşacak.

Uluslararası prestijli spor organizasyonlarını izleyiciyle buluşturan TRT, dünyanın en başarılı raketlerinin boy göstereceği dev turnuvayı yine ekranlarına getiriyor. Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon, 3-16 Temmuz tarihleri arasında TRT Spor, TRT Spor Yıldız, trtspor.com.tr ve TRT’nin uluslararası dijital platformu “tabii”de canlı yayınlanacak.

Novak Djokovic en büyük favori

Avustralya Açık ve Roland Garros’u kazanarak Wimbledon’a gelen Novak Djokovic, turnuvanın en büyük favorisi. Wimbledon’ın son 5 yılda kazananı olan Novak Djokovic, seriyi 6’ya çıkarmak için sahne alacak. Novak Djokovic’i zorlaması beklenen en büyük isimse Carlos Alcaraz. Daniil Medvedev, Jannik Sinner ve son Wimbledon finalisti Nick Kyrgios, Novak Djokovic’in hata yapmasını bekleyecek diğer isimler.

Kadınlarda üç isim diğerlerinden ayrılıyor



Wimbledon’ın bu seneki kadınlar bölümünde üç isim diğer isimlerden ayrılıyor. Roland Garros’tan sakatlığı sebebiyle çekilmek zorunda kalan Elena Rybakina, sağlıklı olması durumunda en güçlü aday. Son Roland Garros şampiyonu Iga Swiatek ve Roland Garros’a yarı finalde veda eden Aryna Sabalenka diğer favoriler. Wimbledon’da Rybakina, Sabalenka ve Swiatek’i zorlaması beklenen isim ise Ons Jabeur. Ayrıca stili çim korta uygun olsa da henüz burada son 16 sonrasını göremeyen Cori Gauff, üç ismin takılmasını bekleyecek.

Wimbledon’dan rekor para ödülü



Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre 2023’te dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 11,2 oranında artarak 44,7 milyon sterline çıktı.