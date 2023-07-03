Herkesin bildiği ve kullandığı bir uygulama varsa, o da hiç şüphesiz WhatsApp'tır. Bu ücretsiz anlık mesajlaşma hizmeti mesaj göndermenizi, görüntülü arama yapmanızı ve fotoğraf ve diğer dosyaları paylaşmanızı sağlar. Ve bununla da bitmiyor! WhatsApp, yeni gönderilen mesajları silme seçeneği sunuyor. Gönderen için kullanışlı bir özellik, ancak içeriğinden habersiz olan alıcı için değil. Neyse ki, silinen mesajları okumanızı sağlayan bir yöntem var.

WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl okunur? WhatsApp'ta bir mesaj aldınız ve aniden silindi. Peki artık onu kurtarmanın ve okumanın bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? İşte nasıl yapılacağı.

WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın püf noktası

Kullanımı basit olan WhatsApp, zaman içinde ve her güncellemeyle birlikte, ister bireysel ister grup konuşmalarında olsun, günlük olarak bilgi paylaşımı için gerçek bir araç haline geldi: emojiler veya GIF'ler, fotoğraflar, videolar, belgeler ve hatta gerçek zamanlı konum bilgileri eşliğinde mesajlar. WhatsApp, SMS ve MMS'i geçmişte bırakarak bu teknolojileri modası geçmiş hale getirmiştir.

WhatsApp, kendinizi istediğiniz şekilde ifade etmenize olanak tanır ve yeni gönderilen mesajları silebilme avantajını da beraberinde getirir. Dolayısıyla WhatsApp'ta şu mesajı içeren bir mesaj almak alışılmadık bir durum değil: "Bu mesaj silindi". Mesajı yanlış alıcıya ya da yanlış konuşmaya gönderen kişilerinizden biri tarafından yapılan bir hata mıydı? Ya da size istemedikleri bir ya da daha fazla mesaj göndermelerine yol açan ani bir tepki mi? Sebep ne olursa olsun, sonuç aynıdır: söz konusu mesajları görüntülemek veya okumak imkansızdır.

Elbette, göndericiden silinen mesajın içeriğini istemekten oluşan en basit yöntemi tercih edebilirsiniz, ancak cevabın merakınızı tatmin etme şansı vardır. İşte silinen bir mesajın içeriğini görüntülemek için mükemmel bir ipucu.

Cevap tek bir kelimeyle özetlenebilir: "WhatsRemoved+". Android akıllı telefonlar için geliştirilen bu uygulama, siz okumaya vakit bulamadan silinen WhatsApp mesajları da dahil olmak üzere uygulamalarınız tarafından alınan bildirimleri kaydetmenize olanak tanıyor.

Silinen bu mesajları kurtarmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Android telefonunuza Google Play Store'dan "WhatsRemoved+" uygulamasını indirin; Uygulamanın kullanım şart ve koşullarını kabul edin; "WhatsRemoved+"ın düzgün çalışabilmesi için bildirimlere erişim izni verin; "WhatsRemoved+" uygulamasının bildirimleri kaydedebilmesi için uygulama listesinden WhatsApp'ı seçin; Uygulama sizden multimedya dosyalarını (fotoğraflar, videolar, sesli notlar, vb.) kaydetmek ve bunlara erişmek için izin istediğinde Evet'e tıklayın; Silinen dosyaları izlemek istediğiniz klasörleri işaretleyin ve "Kabul Et" seçeneğine tıklayın (Not: varsayılan olarak tüm klasörler seçilidir);

Yükleme işlemi tamamlanmıştır ve uygulama kullanıma hazırdır.

Artık kişilerinizden biri size yönelik bir mesajı sildiğinde bir bildirimle uyarılacaksınız. Bunu görüntülemek için, aldığınız bildirime tıklamanız ve "Algılandı" sekmesine gitmeniz yeterlidir. Sadece mesajlara değil, aynı zamanda silinmiş olan multimedya dosyalarına da erişebileceksiniz.

Bu uygulamanın, alınan her multimedya dosyasının yinelenen bir kopyasını oluşturarak büyük miktarda bellek tüketebileceğini unutmayın. Bu nedenle, görüntüledikten sonra gereksiz dosyaları silerek telefonunuzda bellek boşaltmayı unutmayın.

Uyarı: Akıllı telefonunuza herhangi bir uygulama indirmeden önce dikkatli olmalısınız. Kötü amaçlı yazılım ve virüs içermediğinden emin olun.

Bu uygulama sayesinde merakınızı giderebilir ve sonunda WhatsApp konuşmalarınızdan silinmiş olan tüm mesajların içeriğini keşfedebilirsiniz.