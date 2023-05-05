Mesajlarınızı geri alabilirsiniz: WhatsApp'ta gönderdiğiniz mesajı geri çekmek için, mesajı hızlıca kaydırıp “Sil” seçeneğine dokunmanız yeterlidir. Ancak, mesajı silmenizin diğer kişinin telefonunda görüntülenmesini engellemek için hızlı davranmanız gerekir. Dünyanın En Popüler ve En Çok Tercih Edilen Silahları Sıralandı!

Mesajlarınızı yedekleyebilirsiniz: WhatsApp, mesajlarınızı yedeklemek için yerleşik bir özellik sunar. Bu özellik sayesinde, mesajlarınızı Google Drive veya iCloud gibi bir bulut depolama hizmetinde saklayabilirsiniz.

Kişi listenizi gizleyebilirsiniz: WhatsApp'ta kişi listenizi gizleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Ayarlar> Hesap> Gizlilik> Kişi Listesi'ne gidin ve “Kimse” seçeneğini seçin. Bu sayede, kişi listenizdeki kişiler diğer kullanıcılara görünmeyecektir.

Mesajlarınızı önizleyebilirsiniz : WhatsApp, mesajlarınızı önizlemek için bir özellik sunar. Bu sayede, ekranınızı açmadan önce mesajların içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar> Bildirimler> Mesaj Önizlemesi'ne gidin ve “Her zaman” veya “Asla” seçeneğini seçin.

Gizli sohbetler yapabilirsiniz : WhatsApp, gizli sohbetler yapmak için bir özellik sunar. Bu özellik sayesinde, mesajlarınızın şifrelenmesini sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Ayarlar> Sohbetler> Gizli Sohbetler'e gidin ve “Yeni Gizli Sohbet” seçeneğini seçin.

WhatsApp Web'i kullanabilirsiniz: WhatsApp, web tarayıcınızdan kullanabileceğiniz bir web sürümü sunar. Bu sayede, telefonunuzun yanında oturum açarak mesajlarınızı bilgisayarınızda da görebilirsiniz.

WhatsApp'ın güvenlik özellikleri nelerdir?

WhatsApp, kullanıcı gizliliğine büyük önem veren bir uygulamadır. End-to-end şifreleme özelliği, mesajların sadece gönderici ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlar. Bu nedenle, WhatsApp mesajları üçüncü şahıslar veya hükümetler tarafından okunamaz.

Ayrıca, WhatsApp'ta mesajlar sadece cihazda depolanır, yani bulut sunucularında saklanmazlar. Bu da mesajların daha güvenli olmasını sağlar. WhatsApp, kullanıcı verilerini de korur ve kullanıcılara bu verilerin ne şekilde kullanılacağı hakkında şeffaf bir politika sunar.

WhatsApp'ın gizlilik özellikleri, uygulamanın popülaritesinin bir nedenidir. Ancak, son zamanlarda uygulama hakkında bazı tartışmalar yaşandı. Özellikle, WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşması konusunda endişeler dile getirildi. Bu nedenle, bazı kullanıcılar WhatsApp'tan alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçiş yaptı.

WhatsApp, kullanıcı verilerini paylaşma kararını geri çekti ve kullanıcılara verilerinin Facebook ile paylaşılmayacağına dair garanti verdi. Ancak, bu olayın ardından bile, WhatsApp kullanıcıları uygulamalarının güvenliği konusunda dikkatli olmaya devam ediyorlar.