Bu bilgi, WABetaInfo tarafından ortaya çıkan ve WhatsApp'ın Play Store'daki 2.23.10.14 beta sürümünde bulunan bir bilgi istemi ile doğrulandı. Kanallar özelliği, kullanıcılara haberleri, etkinlikleri ve diğer bilgileri geniş bir kitleyle paylaşma imkanı sunacak. Ayrıca, bu özellik sayesinde, kullanıcıların telefon numaraları gizli kalacak, böylece gizliliklerini koruyabilecekler.

WhatsApp, bir kanalın sahip olabileceği üye sayısına ilişkin önceden belirlenmiş bir sınır olmadığını belirtti. Ancak, WhatsApp'ın bu yeni özelliğin uçtan uca şifreleme ile desteklenip desteklenmeyeceğini belirtip belirtmediği konusunda henüz bir açıklama yok.

Telegram, uzun süre boyunca kanallar özelliğine sahip olmasına rağmen, WhatsApp'ın popülerliğini yakalayamadı. Ancak, WhatsApp'ın bu özelliği kendi platformuna eklemesi, kullanıcıların beğenisine bağlı olarak uygulamanın popülaritesinde bir artışa neden olabilir.