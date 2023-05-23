Whatsapp mesaj düzenleme özelliği geldi mi? Whatsapp mesaj düzenleme nasıl yapılır? Merakla beklenilen mesaj düzenleme özelliği bugün itibariyle Whatsapp'a geldi. Artık Whatsapp mesajlarınızı düzenleme şansınız var. Peki Whatsapp'ta mesaj düzenleme nasıl yapılır? Whatsapp eski mesajları düzenleme resimli anlatım ile karşınızdayız.

Whatsapp mesaj düzenleme özelliği geldi mi?

Evet, sonunda beklenilen bir özellik daha devreye girdi. Yanlış gönderilen whatsapp mesajı nasıl düzeltilir? Acaba whatsapp mesaj düzenleme özelliği var mı diye çok merak ediliyordu. Yanlış gönderilen bir whatsapp mesajını düzeltme özelliği gelmeden önce mesajı silmek zorunda kalıyorduk. Artık mesajda bir hata yaptığımızı anladığımızda düzenleme şansımız var. Ama bunun nasıl yapıldığını ve şartlarını da anlamak gerekiyor.

Whatsapp mesaj düzenleme nasıl yapılır? Resimli Anlatım

Peki nedir bu Whatsapp mesaj düzenleme özelliği? Artık kullanıcılar whatsapp'ta gönderdikleri bir mesajı düzenleyebilecekler. Yanlış mesajları düzenlemek için Whatsapp artık bir "düzenle" özelliğini size sunmaya başladı. Artık Whatsapp mesajlar düzenleniyor. Whatsapp mesaj düzenleme nasıl yapılır diyenler için kısaca özet geçmek istiyoruz. Whatsapp'ın rakipleri Telegram, Signal ve iMessage daha önceden mesaj düzenleme ve silme seçeneğini sunmuşlardı. Böylece Whatsapp da onlara ayak uydurmuş oldu.

WhatsApp mesajları değiştirilebilir mi? WhatsApp'ta mesaj düzeltme nasıl yapılır?

Acaba WhatsApp mesaj düzenleme özelliği nasıl kullanılacak? Aslında bu özelliği kullanmak oldukça basit. WhatsApp'ta gönderilen bir mesajı düzenlemek için, düzenlenmek istenen mesajın üstüne basılı tutun. Gelen seçenekler arasından “Düzenle”ye dokunduğunuzda artık mesajı düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Whatsapptan yanlış gönderilen mesaj nasıl alınır? Mesaj düzenleme özelliği nedir?

Yanlış gönderilen Whatsapp mesajlarını geri almak, silmek veya değiştirmek çok merak edilen konuların başında geliyor. Bazen yanlış kişi veya gruba mesaj gönderdiğimizi fark ediyoruz. Bazen de gönderdiğimiz mesajda saat veya yeri yanlış yazdığımızı sonradan görüyoruz. Bölye durumlarda mesajı düzenlemek artık mümkün. Tabii yanlış gönderilen mesajı dilerseniz silebilirsiniz. WhatsApp'ta gönderilen bir mesajı düzenlemek için, düzenlenmek istenen mesajın üstüne basılı tutup çıkan seçenekler arasından "Düzenle"ye tıklamak yeterli. Whatsappta yanlış gönderilen mesaj nasıl silinir? Acaba atılan mesaj nasıl geri alınır? Eğer gönderdiğiniz mesajı silmek istiyorsanız mesajın üstüne basılı tutun, çıkan menüden Mesajı sil > Herkesten Sil'e tıklayın. Unutmayın, bir mesajı silebilmek için üzerinden 60 saat geçmemiş olması gerekiyor.